A Rozzano un nuovo canile rifugio, stanziati 450 mila euro da Regione Lombardia

Le risorse per la nuova struttura comunale destinata ad accogliere cani e gatti abbandonati saranno disponibili già a partire dal 2022. Ospiterà dai 40 ai 60 animali smarriti o abbandonati. Un grande traguardo per l’amministrazione comunale da sempre attenta alla protezione e alla tutela degli animali.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 17 dicembre 2021 – Finalmente a Rozzano sorgerà una struttura moderna e all’avanguardia adatta ad accogliere i cani e i gatti abbandonati in attesa di adozione. Un vero e proprio rifugio che svolgerà attività di recupero, cura e tutela degli animali e che potrà essere realizzato grazie ai fondi stanziati da Regione Lombardia nel bilancio di previsione 2022/2024.

Sono pari a 450mila euro le risorse economiche destinate a questo intervento disponibili già a partire dal nuovo anno, un risultato importante per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Ferretti che con la costruzione del nuovo canile rifugio comunale realizza un altro obiettivo del programma di mandato.

L’area su cui sorgerà la struttura è ancora in via di definizione. Il nuovo canile rifugio sarà dotato di spazi attrezzati al coperto in cui gli animali potranno ripararsi e di aree verdi per la sgambatura dove i cani potranno correre e giocare liberamente. Potrà ospitare dai 40 ai 60 cani abbandonati e trovati in strada così come quelli che, per una serie di ragioni, non possono più essere tenuti dai padroni. Ci sarà uno spazio dedicato anche ai gatti.

Il rifugio si occuperà di curare e custodire gli animali per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento agli eventuali richiedenti. Offrirà inoltre ai cittadini un servizio di consulenza e assistenza in ambito animale oltre ad organizzare percorsi di educazione e riabilitazione degli animali e promuovere campagne di adozione.

“Sin dall’inizio del suo insediamento la nostra amministrazione si è caratterizzata per un’azione concreta e continua in favore del benessere degli animali e del decoro del territorio – dichiara il sindaco Gianni Ferretti – questa ultima iniziativa è frutto del nostro impegno e del dialogo costruttivo tra istituzioni, ringrazio il consiglio regionale per aver creduto nel nostro progetto”.

Esprime grande soddisfazione anche Lucia Galeone, assessore agli animali: “Sono davvero felice, finalmente vediamo realizzare un progetto su cui lavoriamo da tempo, il nuovo canile rifugio si svilupperà su un’area attrezzata e adatta ad accogliere i cani ma ci sarà spazio anche per un certo numero di felini. Sarà una struttura aperta ai cittadini in cui si svolgeranno attività diversificate e si potrà interagire con il mondo dei nostri amici a quattro zampe”.