(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021 – Nel pomeriggio, di oggi, lungo la A4 in direzione Torino, è avvenuto un grave incidente tra due mezzi pesanti. Il camionista del mezzo pesante ha riportato un trauma addominale e un trauma all’arto inferiore. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda in elicottero.