Abbazia Morimondo: ecco le iniziative ottobre 2021

(mi-lorenteggio.com) Morimondo, 2 ottbre 2021 – Sabato 2 e domenica 3 ottobre Giornate Medievali 2021 con il seguente programma

ingresso senza prenotazione

è necessario essere in possesso di Green pass come da direttive vigenti

sabato 2 ottobre alle ore 19:00, nell’area ristoro nel prato-cinto dell’Abbazia, cena del pellegrino 2.0

con prenotazione chiamando lo 02 9496 1919

domenica 3 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in occasione delle Giornate medievali

OPEN DAY Laboratori di miniatura, erboristeria e affresco

ingresso gratuito

sabato 9 ottobre, nella chiesa abbaziale, dalle ore 9:00 alle 13:00 Convegno dal titolo “Testi e colori nei codici di Morimondo”

pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00 visita allo scriptorium

ingresso gratuito con obbligo di iscrizione scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it

è necessario esibire il Green pass all’ingresso

sabato 16 ottobre dalle ore 20:45, nel chiostro, serata musicale NottedelleNoteMorimondo

il programma della serata seguirà a breve

domenica 17 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Sentieri Antichi, passeggiata naturalistica

obbligatoria la prenotazione scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it

è richiesto il pagamento all’iscrizione a mezzo bonifico

Proseguono come sempre le visite al Complesso monastico con accompagnamento di operatori, che

nelle domeniche del mese di ottobre saranno offerte alle 10:30, 15:00, 15:30, 16:15

il sabato alle ore 15:30.

Le visite sono a gruppi di massimo 25 persone, solo su prenotazione scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it oppure chiamandoci allo 02 9496 1919

Continuano anche le visite al chiostro, senza operatore didattico,

il martedì, giovedì e venerdì, dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30;

il sabato mattina dalle ore 11:00 alle 12:30

I biglietti per la visita al chiostro possono essere acquistati presso l’infopoint di via Roma 3 (al secondo arco dal parcheggio).

Per tutti i visitatori è obbligatorio presentare all’incaricato della biglietteria il Green pass.