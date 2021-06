Abbiategrasso. All’ex convento dell’Annunciata via agli aventi dell’Arena estiva Tuttodunfiato

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 29/06/21 – Quest’estate, per dare nuova vitalità alla città dopo mesi di chiusure forzate, gli spazi dell’ex convento dell’Annunciata saranno la cornice di una serie di eventi che andranno ad arricchire ulteriormente le proposte di intrattenimento in città, accanto alla formula già consolidata di Restate in Città. Prenderà infatti il via il 1° luglio all’Annunciata l’Arena estiva “Tuttodunfiato”, con un mese di appuntamenti di musica, teatro, danza, sport e cene sotto le stelle.

Saranno 25 gli appuntamenti in cartellone, tra i quali esibizioni di musicisti di calibro internazionale, spettacoli teatrali che spaziano dalla letteratura contemporanea alle atmosfere del realismo magico, ma anche cene non-convenzionali come “la cena in bianco”, una sorta di flashmob per riscoprire lo spazio urbano. L’organizzazione ad opera di Gecobeventi si avvarrà di importanti collaborazioni dal territorio abbiatense, quali ad esempio il Teatro dei Navigli di Luca Cairati e il laboratorio “MaffeisLab” con Michele Fagnani.

Regia organizzativa dell’intero evento sono Angelo Nigro e Marta Scotti (gecobeventi.it) che hanno affidato la direzione artistica a Silvia Giulia Mendola, attrice e regista milanese, presidente dell’Associazione Culturale PianoinBilico.

Il programma completo della rassegna è disponibile al link http://www.gecobeventi.it/.

“Usciamo da un periodo di fatica, difficoltà e distanza forzata, ben venga un’ulteriore occasione di svago e condivisione, con proposte culturali alternative a quelle già in programma e che credo possano essere una importante risorsa per Abbiategrasso e per tutti i cittadini” commenta l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi.

“Grazie a questa iniziativa potremo godere degli spazi dell’Annunciata per tutto il prossimo mese, sia per visitare la struttura che per partecipare agli eventi dell’Arena e creare nuovi momenti di condivisione – aggiunge il sindaco Cesare Nai -. Questa rassegna, che va ad aggiungersi alla già ricca programmazione di Restate in Città rende la nostra città ancora più viva e attrattiva nel periodo estivo, non solo per gli abbiatensi ma anche per i visitatori di tutto il territorio”.