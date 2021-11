Abbiategrasso. “Ripartiamo dai quartieri”: l’Amministrazione incontra i cittadini

ABBIATEGRASSO 16/11/21 – Al via da oggi, 16 novembre, l’appuntamento con “Ripartiamo dai quartieri”. Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza pandemica, la Polizia Locale, insieme all’Amministrazione Comunale, ha organizzato per tutto il mese di novembre una serie di punti mobili di ascolto nei diversi quartieri.

Il calendario dell’iniziativa:

MARTEDI’16 NOVEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – piazza Mussi

MARTEDI’16 NOVEMBRE dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – via Gandhi

SABATO 20 NOVEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – piazza Marconi

SABATO 20 NOVEMBRE dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – via Puecher

MARTEDI’23 NOVEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – corso San Pietro

MARTEDI’23 NOVEMBRE dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – via Giovanni XXIII

VENERDI’26 NOVEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – via Redipuglia 9/11

VENERDI’26 NOVEMBRE dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – palazzo Stampa Castelletto