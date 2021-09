ACNE (Deloitte Digital) in campo per il quartiere Tortona a Milano con il progetto “ReStart”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2021 – “La pandemia sta avendo un impatto negativo su numerosi esercizi commerciali, con effetti devastanti sull’aspetto delle nostre città e sulla nostra qualità della vita. In più sta influendo sui settori culturali e creativi, proprio quelli che contribuiscono a generare valore in numerosi ambiti come benessere e salute, istruzione, inclusione e rigenerazione urbana. È per questo lanciamo “ReStart”, un progetto ideato da Acne, l’agenzia creativa di Deloitte Digital, con il coinvolgimento di Base Milano, per ridare slancio al quartiere Tortona a Milano”.

Lo dichiara Andrea Laurenza, responsabile Deloitte Digital, presentando l’iniziativa in vista della Design Week che si terrà in città dal 5 al 10 settembre. ReStart vedrà coinvolti alcuni piccoli esercizi commerciali del QuartiereTortona, che ospiteranno le opere di diversi artisti creativi emergenti.



Le opere saranno fruibili dal pubblico e saranno esposte all'interno o all'esterno dei negozi, oppure in altri spazi di esposizione per creare luoghi di interesse per i clienti e per il pubblico della Design Week, favorendo il traffico all'interno delle attività presenti.



ReStart coinvolgerà diversi collettivi artistici*: CESURA, collettivo fotografico fondato nel 2008 con una grande attenzione alla dimensione sociale, PARASITE2.0, collettivo di architettura fondato nel 2010 da un gruppo di studenti del Politecnico di Milano per investigare lo status di habitat urbano e Music Innovation Hub che darà vita a una Web Radio del quartiere Tortona.

“L’iniziativa promossa da Acne – ha proseguito Laurenza – intende promuovere un rinnovato senso di appartenenza al quartiere, fornendo un piccolo sostegno concreto alle attività commerciali e alla comunità artistica. C’è il forte desiderio di restituire valore alla comunità in cui operiamo, partendo dai quartieri dei nostri uffici milanesi e aiutando gli artisti e le piccole attività ad avere maggiore visibilità grazie alla creatività di Acne. Successivamente il progetto arriverà anche a Roma, sempre con l’intento di avere un impatto nel concreto per ogni tipo di business, grande o piccolo che sia”.