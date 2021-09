Affori-Cormano, in corso lavori notturni per posa terzo binario

Milano, 28 settembre 2021 – Sono in corso di realizzazione le operazioni di posa del nuovo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano sulla linea Bovisa-Seveso di FERROVIENORD. I lavori vengono realizzati in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria. Parallelamente, inizierà nei prossimi giorni la posa del nuovo binario tra Cormano e Bruzzano nei tratti in cui è possibile lavorare anche in orario diurno. Il completamento di questo intervento avrà come effetto l’aumento della regolarità dell’esercizio ferroviario e permetterà il futuro attestamento linea S12 (Cormano Cusano – Milano Passante – Melegnano).

LAVORI IN NOTTURNA – I lavori attualmente in corso seguono gli interventi già realizzati, tra cui la sistemazione di via del Reno, la realizzazione del collegamento viabilistico via della Marna-via Danubio, la riorganizzazione dei posteggi in via De Carli e la realizzazione di due percorsi ciclopedonali (collegamento tra via Galliani e via Scherillo e tra la stazione di Milano Bruzzano e il cimitero di Bruzzano/Brusuglio all’interno del Parco Nord).

Gli interventi che si stanno svolgendo in questi mesi riguardano in particolare: la posa del terzo binario, lo spostamento dei due binari esistenti, l’adeguamento di tutta l’impiantistica ferroviaria, la sostituzione dei deviatoi presenti tra Affori e Bruzzano e tra Bruzzano e Cormano. Per mantenere invariata la capacità dell’infrastruttura, garantendo il servizio attualmente offerto durante tutta l’esecuzione dei lavori, considerata l’esiguità delle aree a disposizione, è stato necessario suddividere i lavori in 8 fasi che vedono l’alternanza dello spostamento dei binari esistenti alla realizzazione del nuovo binario.

Parallelamente saranno eseguiti i lavori di rinforzo e adeguamento strutturale dell’esistente sottopasso Dora Baltea e la realizzazione del sottopasso pedonale di Via Oroboni dotato di ascensori.

Nello specifico durante i mesi di settembre, ottobre e novembre saranno eseguite le seguenti attività notturne:

– ultimazione dei lavori di adeguamento di tutti i sostegni della linea aerea di trazione elettrica tra Cormano e Bruzzano;

– realizzazione dei nuovi sostegni della linea aerea di trazione elettrica tra Bruzzano ed Affori;

– realizzazione dei nuovi giunti sui binari esistenti tra Cormano e Bruzzano;

– posa del nuovo binario tra Cormano e Bruzzano, e adeguamento degli impianti di segnalamento ferroviario, nei soli tratti in cui non è possibile eseguire le attività in orario diurno, a causa della vicinanza ai binari in esercizio;

– adeguamento della linea aerea di trazione elettrica al nuovo tracciato;

– spostamento e collegamento del nuovo binario al terzo binario della stazione di Cormano-Cusano Milanino (attivazione prima tratta del nuovo binario tra Cormano e Bruzzano).

LE MISURE DI MITIGAZIONE – FERROVIENORD adotta tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori. Per eventuali segnalazioni è sempre disponibile il canale dedicato sul sito internet aziendale: https://www.ferrovienord.it/it/segnalazioni

TEMPI E FINANZIAMENTI – L’intervento ha un valore complessivo di 12.240.011,89 euro ed è stato finanziato completamente da Regione Lombardia. La conclusione dei lavori, con la realizzazione di 2,3 km di nuovo binario per il potenziamento della linea Bovisa-Seveso, è prevista per il mese di luglio 2022.