AL FUORISALONE I TESSUTI ELASTICI DIVENTANO COLORI CON CUI DIPINGERE IL DESIGN

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2021 – Definiscono le forme, colorano gli spazi, traducono in performance tecniche, modelli e stili… i tessuti non sono più parte dell’arredo: sono l’arredo.

In occasione della settimana del design, Carvico, leader mondiale nella produzione di tessuti tecnici elasticizzati, e Diego Gugliermetto, designer e fondatore della Gugliermetto Experience, portano al Fuorisalone e al Superstudio Maxi di Milano tutta la potenza e la versatilità dei tessuti tecnici applicati al design e all’arredamento.

Pouff, poltrone, divani e chaise longue, decine i pezzi realizzati da Gugliermetto che hanno come caratteristica comune quella di essere tutti rivestiti dai tessuti della collezione Carvico Lifestyle, la linea dedicata all’arredo che unisce comfort, performance e tecnicità.

Il velluto liscio del tessuto Alabama, quello stropicciato e cangiante di Aldabra, la mano morbida di Vuelta e la struttura garzata di Artica sono i protagonisti di sedute comode, originali e ironiche, tipiche della creatività di Gugliermetto che gioca con le forme ispirandosi all’arte del ‘900 e agli oggetti della vita di tutti i giorni.

Dalla chaise longue che riprende gli “orologi molli” di Dalì, ai pouff dalle sembianze dei fantasmini di Pac-Man, passando per i divani a forma di tappo di sughero e la collezione YouMellow dall’architetto Gianni Arnaudo, le opere esposte al nhow hotel di via Tortona e al Superstudio Maxi sono un’esplosione di allegria e colore, nelle quali i tessuti di Carvico giocano un ruolo fondamentale nella sorprendente resa estetica, pratica e funzionale.

Tra le opere in esposizione durante il Fuorisalone, presso il nhow hotel di via Tortona 35, spicca anche L’evoluzione del Peperoncino, la seduta a forma di “cornetto portafortuna” progettata dall’architetto Pierluigi Maria Bovi e vincitrice del HI-TECH INTERIOR TEXTILES, contest organizzato da Carvico S.p.A. in collaborazione con Ordine degli Architetti di Bergamo, volto ad approfondire la conoscenza dei tecno-tessuti e la loro applicazione nel mondo dell’architettura e dell’interior design. La seduta, realizzata da Gugliermetto Experience, è rivestita in tessuto Vuelta di Carvico, che garantisce ottima versatilità, capacità di adattarsi ad ogni forma e declinabile in diverse varianti colore.

