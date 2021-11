Al martedì in piazza Sant’Eustorgio il Buono in Tavola, il meglio dell’agricoltura lombarda a filiera corta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 Novembre 2021 – Continuano i martedì con il meglio della produzione agricola lombarda all’ombra della meravigliosa Basilica di Sant’Eustorgio, nel cuore di Milano: il 16 Novembre si rinnova l’appuntamento con i produttori a chilometro vero del Buono in Tavola. L’offerta si amplia con nuove realtà e non solo food: da qualche settimana infatti fa parte del catalogo di bontà bio a filiera corta anche la produzione casearia de La Vaca Straca di Busto Garolfo, nella zona del Ticino. Il farmers market di piazza Sant’Eustorgio è anche tappa della libreria itinerante Libri Sotto Casa.

Martedì 16 Novembre ci saranno anche le nocciole, prodotto tipicamente autunnale proveniente da un’azienda specializzata nella coltivazione, lavorazione, produzione e vendita di nocciole da tre generazioni.

Nel catalogo de Il Buono in Tavola prodotti freschi e genuini a chilometro vero dalle campagne lombarde alle tavole dei milanesi. Nel cuore di Milano, dal pane al companatico: nell’area antistante i produttori de Il Buono in Tavola portano tutti i martedì mattina ciò che è stato raccolto o preparato poche ore prima. Produttori che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che rispettano la filiera di produzione: dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova.

In vetrina frutta e verdura raccolta poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed infine il consumatore finale. Ogni primo martedì del mese è presente anche Anima rossa con la sua produzione di zafferano direttamente dal cuore della Brianza.

Ed inoltre salumi, formaggi vaccini e di capra, latte, carne, uova, miele, vino ma anche piatti pronti da asporto da mettere in tavola in nome della dieta mediterranea. Un catalogo ricco che comprende nello specifico freschi di stagione, il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse nostrane, il latte e le uova, le marmellate, il riso e, dall’Oltrepò Pavese, i vini naturali di Maggi Vini Possessione Sparano Capelli.

Per evitare assembramenti al mercato, gli agricoltori hanno previsto la possibilità di ordinare la spesa il giorno prima o il martedì mattina stesso (qui tutti i riferimenti http://buonointavola.blogspot.com/2020/11/il-mercato-non-s-ferma-e-consegne.html) in modo tale che la clientela possa arrivare e trovare la spesa già pronta, solo da ritirare.

Il Buono in Tavola è un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione e che è nato 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano che aveva lo scopo di dare spazio all’ agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.

Il Buono in Tavola

Ogni martedì dal 16 Novembre 2021

dalle 09,30 alle 13,30

piazza Sant’Eustorgio-Ingresso in via Santa Croce – Milano