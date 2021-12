Al Museo Diocesano torna Natale nel Chiostro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2021 – Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, torna Natale nel Chiostro, la manifestazione a ingresso gratuito, giunta alla sua ottava edizione, che sposa cultura a tradizione, per raccogliere fondi destinati a finanziare e a sviluppare i progetti culturali e didattici del Museo.

Per un intero weekend, il Chiostro del Museo Diocesano si trasforma in una grande esposizione di artigianato dedicato al Natale dove, oltre a regali unici e speciali, si possono trovare le eccellenze enogastronomiche lombarde e regionali italiane.

Un angolo speciale è dedicato al panettone, il re del Natale, presentato sia nella ricetta classica, sia reinterpretato con particolari ingredienti, come quello aromatizzato al Naranji, un amaro siciliano che regala i raffinati sapori di questa regione. Non mancano gli altri dolci tipici del Natale, come il cioccolato di Modica, i torroni, le confetture e il miele artigianale. E torna anche il tartufo bianco di Alba, le mostarde e la frutta disidratata.

A Natale nel Chiostro si possono trovare prodotti artigianali per decorare l’albero di Natale, per arricchire il Presepe, per arredare la tavola delle feste, insieme a piante e fiori come le Rose di Natale e i ciclamini, che regalano colorate fioriture per tutto l’inverno o i semi antichi e le tradizionali ghirlande fatte con materiali naturali.

Natale nel Chiostro offre inoltre un ricco programma di degustazioni, attività e laboratori artigianali. In particolare, quelli ad argomento gastronomico, a cura dell’Associazione Culturale Gastronomica Miss…ione Mattarello, in cui i maestri sfoglini insegneranno l’antica arte della sfoglia emiliana al mattarello.

Come da tradizione, Natale nel Chiostro sarà anche un fine settimana dedicato alla cultura, con una serie di appuntamenti appositamente studiati per giovani e famiglie, che ruotano attorno alle iniziative attualmente in corso al Museo Diocesano, come l’Annunciazione di Tiziano, il Capolavoro per Milano 2021, proveniente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, il Presepe di carta di Francesco Londonio e il murale ICONS, realizzato dagli Orticanoodles sulla parete esterna del museo, lungo il lato che si affaccia su Parco delle Basiliche e su Corso di Porta Ticinese.

Grazie al supporto di GIOTTO – love brand di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Colore Ufficiale di Natale nel Chiostro tutte le attività laboratoriali e creative sono gratuite, salvo il costo del biglietto d’ingresso al Museo.

Come di consueto sarà presente Ricola, Special Partner dell’evento, che presso l’inconfondibile gazebo giallo offrirà in degustazione le proprie caramelle e tisane calde e venderà una selezione di prodotti della propria gamma adatti per originali idee e confezioni regalo; non mancherà il nuovo gusto Balsamo di Pino, che vi trasporterà sulle alpi svizzere con la sua fresca sensazione d’aria di montagna.

Un accogliente Bistrot sarà inoltre a disposizione del pubblico all’interno del Museo, per il pranzo sia del sabato, che della domenica o per un momento di relax.

Ingresso gratuito