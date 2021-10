Al ritmo dell’occhio: iconotesti poetici del secondo Novecento – I poeti di APICE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2021 – Si tiene lunedì 25 ottobre la quarta edizione del Seminario annuale I poeti di Apice, dal titolo Al ritmo dell’occhio: iconotesti poetici del secondo Novecento.

L’iconotesto, insieme alla sua variante solo fotografica, il fototesto, è un genere editoriale sempre più presente nel panorama culturale odierno, perché i paradigmi di comunicazione della civiltà digitale si fondano sul connubio dinamico di parola e immagine. Da questa constatazione è nata l’idea di tornare a indagare, con lo sguardo dell’oggi, alcune esperienze poetiche della seconda metà del secolo scorso. Il rapporto tra poeti e artisti visivi è stato ricchissimo nel Novecento, ma è pur vero che la pratica della “poesia espansa”, dove scrittura e iconografia si potenziano vicendevolmente a fini espressivi, caratterizzava di norma progetti di nicchia, e di natura avanguardistico-sperimentale.

Le tre relazioni del seminario, che vedrà la partecipazione di studiosi attivi in questo affascinante ambito di ricerca, approfondiranno figure autoriali diverse, operanti in milieu culturali variegati e in decenni distinti. Teresa Spignoli (Università degli Studi di Firenze) si concentrerà sul legame tra l’opera di Carlo Belloli, esponente dell’ultima generazione dei futuristi e tra i pionieri della poesia concreta, e il fermento espressivo degli anni Sessanta. Giuseppe Carrara (Università degli Studi di Salerno) ripercorrerà alcune invenzioni poetiche e iconografiche di Edoardo Sanguineti, padre della neovanguardia italiana. Infine, Riccardo Donati Carrara (Università degli Studi di Milano) approfondirà il percorso poetico di un’autrice di prima grandezza e tutt’ora molto attiva come Antonella Anedda, che alla formazione di storica dell’arte unisce una sensibilità peculiare per l’impasto tra corporeità della lingua poetica e rimo segreto dei dettagli visivi.

Il progetto del seminario s’inserisce nella più ampia missione di valorizzare il cospicuo patrimonio del Centro Apice, che nasce all’insegna del crocevia tra Parola, Immagine e Comunicazione Editoriale.