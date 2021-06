Al via a Rozzano campagna sensibilizzazione animali

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 giugno 2021 – E’ partita oggi 19 giugno 2021, la campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine, organizzata dalla LEIDAA – Lega italiana difesa animali e ambiente nelle aree cani di Rozzano, dove i volontari dell’associazione hanno distibuito rotoli di sacchetti adatti alla raccolta.

L’associazione ha ricordato a tutti gli amici con i quattro zampe l’importanza di Raccogliere le deiezioni per mantenere la città pulita, tutelare la salute di persone, cani e altri animali, perchè le feci non sono concime ma anzi sono fitotossiche e danneggiano i prati e le piante .

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Rozzano, era presente la presidente della Leidaa di Milano Manuela Gigante , Emanuela Pagliara delegata Leidaa e anche l’assessore al benessere animale Lucia Galeone, che soddisfatta dell’iniziativa anche di persona ha voluto ricordare alla cittadinanza che “una pacifica convivenza tra uomo e animale parte dal rispetto delle regole”.