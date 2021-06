Al via Cortina tra le Righe 2021 da giovedì 1º luglio a martedì 6 luglio

(mi-lorenteggio.com) Cortina d’Ampezzo, 18 giugno 2021 – Tutto pronto per il Cortina tra le Righe 2021, il primo festival della comunicazione e della cultura “con crediti”, nato nel 2005 per riavvalorare il ruolo di Cortina d’Ampezzo come meta privilegiata dei maestri del giornalismo italiano. Un momento di approfondimento ampio e trasversale: il festival negli anni è cresciuto coinvolgendo oltre ai giornalisti numerosi altri ordini professionali, l’edizione 2021 coinvolge avvocati, notai, psicologi, architetti e agronomi. Accanto ai corsi di formazione, un ricco calendario di eventi di approfondimento aperti al pubblico: proiezioni, presentazioni ed escursioni alla scoperta delle Dolomiti ampezzane, sempre in compagnia di ospiti d’eccezione.



Oggi il festival è riconosciuto come iniziativa culturale di alto livello, un’occasione unica e speciale di studio ed approfondimento in un contesto magnifico che permette di vivere il bellissimo territorio di Cortina e delle Dolomiti.



I giornalisti intenzionati ad iscriversi a più di tre seminari (numero massimo permesso dalla piattaforma SIGEF) sono pregati di inviare una mail a formazione@ordinegiornalisti.veneto.it, indicando nome, cognome, codice fiscale, Ordine di appartenenza, data e titolo degli eventi a cui ci si vuole iscrivere (eccedenti i tre per cui è possibile iscriversi su SIGEF). In ogni caso sarà possibile iscriversi in loco, presentandosi prima dell’ora dell’inizio (fino all’ esaurimento dei posti).



Sono già attive la convenzioni per l’ospitalità e i viaggi, dagli alberghi ai ristoranti, dai rifugi ai trasporti. Vi invitiamo a scoprire cliccando qui sotto la lista completa delle realtà aderenti.