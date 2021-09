Momenti di devozione, incontri, mostre e spettacoli a Romano Banco. Domenica 19 settembre dopo la S. Messa in piazza, la consegna delle benemerenze civiche davanti alla Sala consiliare di via Vittorio Emanuele 7



(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 settembre 2021 – La terza settimana di settembre, come da tradizione, è animata

dalla Festa patronale di Buccinasco in onore di Maria organizzata a Romano Banco dal Comitato

Pro Festa Patronale con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale. Un programma

ricco, tra momenti di devozione, due mostre, incontri, giochi e spettacoli fino a domenica 19 settembre, quando si terrà la S. Messa solenne in piazza alle ore 10.30 presieduta da don Enrico Porta e, al termine, davanti alla Sala consiliare la consegna del Premio Castellum, le benemerenze civiche consegnate dall’Amministrazione comunale.

Tra le proposte, mercoledì 15 settembre alle 21 l’incontro “La carità ai tempi della pandemia”, con

don Massimo Mapelli e testimonianze dei gruppi caritativi e di volontariato; giovedì 16 settembre

alle 21 l’incontro “Che cosa ha sostenuto la mia speranza nel lavoro in ospedale in questo periodo”, con il dott. Amedeo Capetti e don Giovanni Musazzi; venerdì 17 settembre alle 21, “Non un

epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca? San Benedetto un uomo al crocevia di due

mondi”, incontro con Padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell’Ordine Cistercense; sabato 18 settembre alle 18.30 “Educazione: comunicazione di sé”, studenti, insegnanti e genitori alla

prova in questo nostro tempo: dialogo con Tiziana Villa e Gianni Mereghetti.

Due gli spettacoli serali: sabato 18 settembre il concerto della band “B-Dreams” e domenica 19 lo

spettacolo comico “Chiedimi se sono di turno” con Giacomo Poretti del Trio Aldo Giovanni e Giacomo. Le mostre: “Il Rinascimento dei bambini” dal 16 al 24 settembre in Sala consiliare e “Con le

nostre mani, con la Tua forza” dal 16 al 26 settembre in piazza Chiesa Antica.

Domenica 19 settembre davanti al Municipio sarà presente anche lo stand dell’Amministrazione

comunale e ci sarà il presidio della Croce Rossa Italiana per effettuare tamponi gratuiti per i partecipanti alla Festa. Accesso agli incontri, alla cucina e ristori, alle mostre e agli spettacoli con green

pass o tampone.

Attenzione alla viabilità e ai divieti di transito e sosta:

Dalle ore 6 di venerdì 17 settembre alle ore 24 di lunedì 20 settembre è disposto il divieto di transito e il divieto di sosta nelle seguenti vie:

in via Roma tra via Vittorio Emanuele e via Pisa, compresa l’area di sosta prospiciente la Chiesa

Antica e la trattoria Il Buccino in via Vittorio Emanuele tra via Bologna e piazza Santa Maria Assunta (ZTL Romano Banco) in piazza Santa Maria Assunta (ZTL Romano Banco)

In via Pisa, dalle 6 di sabato 18 settembre alle 24 di lunedì 20 settembre è altresì istituito il senso

unico di marcia da via Lario in direzione via Roma.

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

Ore 8.00 – 18.00 Giornata di Adorazione eucaristica

Ore 8.00 S. Messa e Lodi Mariane

Ore 10.00 Salmi Mariani: Ora Media

Ore 12.00 Salmi Mariani: Ora Media

Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia

Ore 16.30 Salmi Mariani: Ora Media

Ore 17.30 S. Rosario meditato

Ore 18.00 S. Messa

Ore 21.00 Compieta sotto le stelle, poi bicchierata fraterna

(spazio ristoro)

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

Ore 8.00 S. Messa e Lodi Mariane

Ore 16.30 S. Rosario meditato e canti alla Madonna

Ore 18.00 S. Messa

Ore 21.00 Celebrazione penitenziale con possibilità di Confessione

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

Ore 8.00 S. Messa e Lodi Mariane

Ore 16.30 S. Rosario meditato e canti alla Madonna

Ore 18.00 S. Messa

Ore 21.00 “La carità in tempo di pandemia”

Incontro con don Massimo Mapelli

(Responsabile Caritas per la Zona VI di Milano)

Testimonianze di gruppi caritativi e di volontariato

(si accede con green pass o tampone)

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

Ore 8.00 S. Messa e Lodi Mariane

Ore 16.30 S. Rosario meditato e canti alla Madonna

Ore 18.00 S. Messa

Ore 21.00 “Che cosa ha sostenuto la mia speranza nel lavoro in

ospedale in questo periodo”

Intervengono: dott. Amedeo Capetti e don Giovanni Musazzi

(dell’Ospedale Sacco di Milano)

(si accede con green pass o tampone)

VENERDI’ 17 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

Ore 8.00 S. Messa e Lodi Mariane

Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia

Ore 16.30 S. Rosario meditato

Ore 18.00 S. Messa

Ore 21.00 “Non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca?

San Benedetto un uomo al crocevia di due mondi”

Incontro con Padre Mauro Giuseppe Lepori

(Abate Generale dell’Ordine Cistercense)

(si accede con green pass o tampone)

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 9.00 S. Messa e Lodi (in S. Maria Assunta)

Ore 10.00 Benedizione dei bimbi e ragazze/i con i familiari

(in S. Maria Assunta, davanti alla statua della Madonna Patrona)

Ore 16.00 Festa con anziani e disabili invitati da OFTAL e Opera Carmelo

Caporale (Maria Madre della Chiesa)

Ore 17.15 S. Rosario (Maria Madre della Chiesa)

Ore 17.30 S. Messa comunitaria (Maria Madre della Chiesa)

Ore 18.30 “Educazione: comunicazione di sé” Studenti, insegnanti e

genitori alla prova in questo nostro tempo.

Dialogo con Tiziana Villa (preside dell’Istituto alberghiero don

Carlo Gnocchi di Carate B.) e Gianni Mereghetti (educatore)

(Piazza Chiesa antica – si accede con green pass o tampone)

Ore 21.15 Concerto con la band ”B-Dreams”

(Piazza Chiesa antica – si accede con green pass o tampone, fino ad

esaurimento posti)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 8.15 S. Messa (S. Maria Assunta)

Ore 10.00 Concerto di campane (Associazione Giovani Campanari di Milano)

Ore 10.30 S. Messa solenne. Presiede don Enrico Porta, parroco

(Piazza Chiesa antica)

A seguire, davanti alla sala consiliare (via Vittorio Emanuele 7),

Premio Castellum.

Cerimonia di consegna della benemerenza civica a cura

dell’Amministrazione comunale

Ore 12.00 Concerto di campane (Associazione Giovani Campanari di Milano

Ore 15.30 Giochi in piazza (Via Roma – Piazza Chiesa antica)

Ore 17.00 Concerto della banda musicale G. Verdi di Buccinasco

(davanti alla sala consiliare)

Ore 17.15 S. Rosario meditato (Santa Maria Assunta)

Ore 18.00 S. Messa e consacrazione alla Madonna (Santa Maria Assunta)

Processione per le vie del paese

(vie: Liguria – Roma – I maggio – Lario – piazza Santa Maria Assunta)

Conclusione della banda musicale G. Verdi di Buccinasco

Ore 21.15 “Chiedimi se sono di turno“

Spettacolo, in solitudine, del comico Giacomo Poretti

(del trio Aldo, Giovanni e Giacomo)

(Piazza Chiesa antica – si accede con green pass o tampone previa

prenotazione: Email: festabuccinasco@gmail.com;

cell. 328.0851438 solo SMS e WhatsApp)

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE Memoria dei defunti

Ore 8.00 S. Messa (S. Maria Assunta)

Ore 15.30 S. Messa al Cimitero

Ore 18.00 S. Messa (S. Maria Assunta)

Ore 20.00 Cena insieme a conclusione della Festa (Zona ristorazione