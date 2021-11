Ambrogino d’oro a PizzAut, De Rosa (M5S): «Complimenti per un riconoscimento meritato. Ora le Istituzioni sostengano il progetto»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2021. Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: «A nome del gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle i più sentiti complimenti a Nico Acampora e agli amici di PizzAut, per il meritato riconoscimento ricevuto. L’Ambrogino d’oro è un punto d’arrivo, ma deve essere anche un punto di partenza. La civica benemerenza è un riconoscimento prestigioso, al quale però deve seguire, da parte delle Istituzioni, tutto l’aiuto possibile al fine di ampliare e potenziare il progetto. Come Movimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale non mancheremo di portare avanti le richieste presentate durante l’ultima sessione di bilancio, volte a impegnare Regione Lombardia a destinare adeguate risorse per lo sviluppo, anche sperimentale, di attività di formazione al lavoro dedicata a giovani con disturbi dello spettro autistico. La maggioranza aveva raccolto l’invito, ora non lasci cadere nel vuoto questa sfida. Serve impegno e dedizione per realizzare qualcosa di grande, proprio come hanno insegnato Nico e i ragazzi di PizzAut» così Massimo De Rosa, capogruppo regionale del M5S, omaggia PizzAut per la vittoria dell’Ambrogino d’oro 2021.

V.A.