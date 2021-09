AMMINISTRATIVE 2021. ATTIVO IL TRASPORTO GRATUITO AI SEGGI PER LE PERSONE DISABILI

I cittadini affetti da gravi infermità hanno tempo fino al 13 settembre per richiedere il voto domiciliare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2021 – In occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre l’Amministrazione comunale mette a disposizione un servizio gratuito per il trasporto delle persone disabili residenti e domiciliate a Milano.



Per accedere al servizio è necessario avere un certificato di invalidità rilasciato dall’Ats da esibire, assieme a un documento di identità, al conducente dell’auto pubblica che si occuperà del trasporto alla sede di voto e dell’accompagnamento al domicilio.



Per i cittadini affetti da gravissime infermità o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sarà invece garantito il voto domiciliare, da richiedere entro il 13 settembre.



Le informazioni sui due servizi sono disponibili al link



Prosegue intanto la raccolta di candidature spontanee di cittadini maggiorenni e residenti a Milano per l’incarico di Presidenti di seggio e scrutatori. Fino al 1° ottobre, attraverso la compilazione di un apposito form guidato, l’Amministrazione acquisirà le candidature volontarie e in caso di necessità convocherà gli interessati. Per i Presidenti il compenso previsto per singolo turno di votazione ammonta a 187 euro (90 euro per i seggi speciali), mentre ai segretari e agli scrutatori sarà riconosciuto un compenso di 145 euro (61 euro per i seggi speciali). Sarà possibile candidarsi sino a venerdì 1° ottobre 2021 al link

V.A.