AMMINISTRATIVE, ROGGIANI: PER NOI CONTANO LE PERSONE, PER LORO LE SIGLE

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 30 agosto 2021 – “Oggi il centrodestra ha diramato una nota per annunciare la scelta dei candidati Presidente nei 9 Municipi a Milano. Si tratta di donne e uomini identificati per la loro appartenenza partitica, che verranno presentati a Bernardo nei prossimi giorni.

Nella scelta dei candidati, per il centrosinistra, hanno contato le storie personali e il lavoro portato avanti dalle persone in questi anni, per loro – che intendono e fanno politica applicando il meccanismo della lottizzazione – contano le sigle. Una vera e propria spartizione di poltrone, degna della peggior politica”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.