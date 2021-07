Amministrative. Sen. Pellegrini e on. Capitanio: “Con Sala e il cdx unito riportiamo a Vimercate il buongoverno.”

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 26 luglio 2021 – “Il centrodestra unito presenta oggi la candidatura a candidato sindaco di Vimercate Giovanni Sala. Una candidatura forte per un grande progetto. – Così in una nota a margine della conferenza stampa di oggi il senatore brianzolo Emanuele Pellegrini. – “Abbiamo costruito per mesi una grande squadra che miscela esperienza, passione e entusiasmo. Siamo certi che Giovanni Sala sarà in grado di restituire una città ammodernata, funzionale e vivibile ai suoi cittadini.”

“La Lega si candida ad essere il motore trainante di questa coalizione. Come diceva Luigi Sturzo, porteremo in dote una politica che sia sintesi di principi e fatti, e in questo Giovanni Sala potrà essere l’interprete ideale. Con il centrodestra e le liste civiche d’appoggio Vimercate riparte e tornerà ad essere punto di riferimento per tutta la Brianza”, dichiara Massimiliano Capitanio deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai.