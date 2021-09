ANCHE CORSICO, TREZZANO E CESANO AL PRESIDIO IN SOLIDARIETA’ DELLE DONNE AFGHANE, SABATO 25 ORE 10 PIAZZA DELLA SCALA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2021 – Per domani, sabato 25 settembre, le Donne Democratiche di Milano Metropolitana – aderendo ad un appello di Pangea Onlus – hanno promosso un presidio in solidarietà delle donne afghane, in piazza della Scala a partire dalle ore 10.

Il presidio si svolgerà senza simboli né bandiere di partito, i partecipanti sono invitati a portare con sé un libro da mostrare in segno di ribellione contro i talebani che vogliono negarli e a leggere brani, poesie, articoli riguardanti la condizione femminile.

Hanno aderito al presidio (in aggiornamento):

ANPI Provinciale di Milano

ACLI provinciali Milano, Monza e Brianza

ANPC Partigiani Cristiani

ANED onlus Milano

Casa Comune

Ventunesimo Donna (Corsico)

ReteDem

Ilaria Alpi Comitato “Donne di Assago”

Scuola di Babele odv (Legnano)

Circolo donne Sibilla Aleramo (Cesano Boscone)

Demetra Donna (Trezzano s/n)

Il Coraggio onlus

Il Melograno Onlus

CGIL Milano

UIL Milano Lombardia

Associazione Enzo Tortora Radicali Milano

PD Milano Metropolitana

Volt Milano

Milano Radicale

Lista Beppe Sala Sindaco

Europa Verde – Verdi Milano

Milano in Salute

SinistraxMilano