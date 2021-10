ANCHE MATTARELLA A BERGAMO PER L’INAUGURAZIONE DELL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 27 ottobre 2021 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Bergamo per la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Accademia e dell’apertura dell’anno di studi 2021/2022 della Guardia di Finanza.

Dopo l’intervento del Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha svolto la lectio magistralis.

“La nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanzia rappresenta un punto di riferimento importante per Bergamo e si inserisce in un più ampio contesto di riqualificazione degli spazi in città. Per il Capo dello Stato un gradito ritorno in terra bergamasca, un segno di vicinanza molto apprezzato”. Così l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha commentato l’inaugurazione della nuova sede della Guardia di Finanza, questa mattina, a Bergamo, cui hanno partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Regione, Attilio Fontana.

“Da oggi la nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo accoglierà gli allievi della scuola di formazione e di quelle di specializzazione, provenienti da tutta Italia. Un motivo di orgoglio per la nostra regione, un altro simbolo di ripartenza in uno dei territori più colpiti dalla pandemia”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’inaugurazione, questa mattina, a Bergamo, della nuova Accademia della Guardia di Finanza, nell’area degli ex Ospedali Riuniti, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“È un legame sempre più forte e radicato sul territorio quello tra l’Accademia della Guardia di Finanza e Bergamo. Gli ex ospedali Riuniti tornano a nuova vita grazie ad un investimento importante di riqualificazione che dà nuova luce e prestigio alla città. Sono davvero orgogliosa che tanti giovani saranno formati in maniera eccellente per servire lo Stato e la collettività. Bergamo e la Lombardia, ancora una volta, sono in prima fila per la ripartenza del nostro Paese”. È questo il commento dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, intervenuta, con il presidente Attilio Fontana, all’inaugurazione a Bergamo, della nuova Accademia della Guardia di Finanza, nell’area degli ex Ospedali Riuniti.

Dario Violi (M5S Lombardia): “L’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia della Guardia di finanza a Bergamo è l’esempio perfetto di quando la politica lavora in sinergia con i territori pensando alla loro riqualificazione. Avevamo un quartiere da riqualificare, quello degli ex Ospedali Riuniti, da rilanciare e così è stato fatto, senza consumare altro suolo. In cinque anni quest’area è stata gestita, ceduta e riqualificata, un ciclo di vita che ha evitato, con il trasferimento dell’ospedale, di lasciare un intero quartiere con un’area praticamente vuota, rischiando così di far degradare uno dei quartieri più belli della città, invece, questo intervento di qualificazione e di rigenerazione urbana ha permesso di rilanciarlo. La qualità di questa operazione deve essere uno stimolo per altre realtà locali, utilizziamo a nuova vita quello che già abbiamo nelle nostre città”, conclude il consigliere Dario Violi.

V. A.