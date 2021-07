Assegnato al Museo del Novecento a Milano il Premio nazionale letterario Amerigo “Delle Quattro libertà”

(mi-lorenteggio.com) Milano – 5 luglio 2021. Assegnato oggi il Premio nazionale letterario Amerigo “Delle Quattro libertà”. “Il Premio Amerigo delle Quattro Libertà”, alla sesta edizione, è un riconoscimento inteso a valorizzare quelle opere letterarie che si ispirino alle libertà fondamentali del convivere civile e della pace internazionale quali: la libertà di parola, la libertà di religione, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura.

La premiazione è oggi alle ore 17.30, al Museo del Novecento.

Intervengono: Edoardo Croci, coordinatore del Chapter Amerigo Milano, Massimo Cugusi, segretario generale di Amerigo, Silvia Minardi, vice presidente nazionale Amerigo, Anna Maria Montaldo, direttrice del Museo del Novecento, Michele Ricceri, coordinatore del Chapter Amerigo Firenze.

Il Premio è assegnato da Amerigo, il network nazionale degli Alumni dei programmi ufficiali di visiting negli USA. L’evento è patrocinato dal Consolato Generale U.S.A. di Milano e dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura.

Il Premio libertà d’opinione è assegnato a “Il Sogno e La Ragione. Da Harlem a Black Lives Matter” di Daniele Biacchessi – Jaca Book. Il premio libertà di religione va a “Libertà Religiosa e Sicurezza” a cura di Gabriele Fattori – Pacini Editore. Il Premio libertà dal bisogno è vinto da “Contro la Tribù. Hayek La giustizia sociale e sentieri di montagna” di Alberto Mingardi – Marsilio Ancora. Il Premio libertà dalla paura viene conferito a “La pandemia dei dati. Ecco il vaccino” di Armando Massarenti e Antonietta Mira – Mondadori Università.

In premio agli autori vincitori l’attestato con le motivazioni, un orologio da polso della Locman Italy, un francobollo statunitense da un cent del 1943 con la dicitura “Freedom of Opinion and Religion, from Want and Fair”, la bandierina da tavolo Usa.

Ha dichiarato il coordinatore del Chapter Amerigo Milano, Edoardo Croci: “Promuoviamo con questa iniziativa la crescita dei rapporti culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Il premio vuole dare un riconoscimento ad autori ed editori che promuovono i valori di libertà come elemento fondante delle società aperte”.

H dichiarato Michele Ricceri, coordinatore del Chapter Amerigo Firenze: “Il Premio Letterario Amerigo si abbina al Premio giornalistico Amerigo, nato nel 2009 per iniziativa del Chapter fiorentino, che rappresenta un riconoscimento del contributo ad una migliore conoscenza degli Stati Uniti, fornito dai professionisti dell’informazione”.

Il Premio Letterario delle Quattro Libertà è stato istituito a Firenze nel 2016 e si basa sul discorso delle Quattro Libertà che pronunciò Ottant’anni fa, nel 1941, il presidente degli Stati Uniti Roosevelt. Questo premio è oggi divenuto itinerante nelle città di Milano, Napoli, Roma dove hanno sede i Chapter territoriali. L’Associazione Amerigo ha voluto e vuole continuare a dare il proprio contributo a mantenere viva l’attenzione su queste quattro Libertà nella transizione fra globalizzazione e multilateralismo politico, economico e culturale.

L’Associazione Amerigo riunisce gli “alumni” italiani dei Programmi di scambi culturali internazionali promossi, nelle loro varie articolazioni, dal Dipartimento di Stato USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs). Nata nel maggio 2007, si propone di favorire fra i soci scambi di conoscenze ed esperienze personali e professionali, maturate nel periodo di permanenza degli USA, per la realizzazione di progetti comuni. Promuove incontri, seminari, conferenze, produce e diffonde studi, documentazione, ricerche e materiale didattico-formativo, al fine di contribuire a promuovere i Programmi di scambi culturali del Governo americano, di migliorare in Italia la conoscenza della società e delle istituzioni statunitensi e viceversa e di creare una rete tra cittadini ed istituzioni italiane e statunitensi.