ATM. Possibili riduzioni del servizio in seguito alle assenze di personale per COVID

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2022 – Sono 650 le persone assenti per COVID, tra casi positivi e in quarantena. “Stiamo facendo del nostro meglio per continuare a garantire il trasporto pubblico alla città su tutta la rete, anche grazie alla disponibilità del nostro personale nel cambiare turno e sostituire le colleghe e i colleghi assenti.

Il servizio prosegue, con possibili maggiori attese in superficie da lunedì

Da lunedì 10 gennaio, le assenze del nostro personale potrebbero avere conseguenze sul servizio delle linee di superficie, con possibili maggiori attese alle fermate.

Per contenere i disagi il più possibile, eventuali corse cancellate saranno distribuite nell’intero arco della giornata attraverso una rimodulazione del servizio.

In normale servizio le navette per gli studenti

Sono garantiti i bus-navetta che collegano 32 scuole alle stazioni del metrò, con corse sia per l’entrata del mattino, sia per l’uscita del pomeriggio. Linee, orari e fermate a questa pagina”.

Super green pass e mascherina FFP2 sono obbligatori

Per legge, sui mezzi e alle fermate dei mezzi pubblici è obbligatoria la mascherina FFP2. Da lunedì 10 gennaio serve il Super green pass, rilasciato a vaccinati o guariti.

