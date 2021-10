Autolavaggio a mano: perché è meglio e quando conviene rispetto a quello automatico

Milano, 21 ottobre 2021 – Ti è già capitato diverse volte di non essere completamente soddisfatto dei risultati dopo aver portato la tua macchina in un autolavaggio automatico? Qui di seguito proviamo a suggerirti una soluzione alternativa, quella di un autolavaggio a mano, e a capire insieme perché e quando è davvero quella migliore per l’igiene della tua auto.

Tutto quello che c’è da sapere (e perché scegliere) l’autolavaggio a mano

Come suggerisce la stessa espressione innanzitutto il lavaggio auto a mano, anche quando svolto in autolavaggio e non in versione casalinga e da parte di chi usa l’auto, consiste in un lavaggio non automatizzato del veicolo e svolto in tutte le sue fasi, dal prelavaggio all’asciugatura, a mano da un operatore specializzato. Il primo vantaggio dell’autolavaggio a mano, così, è facile da intuire: è più delicato e non c’è alcun rischio che vernice, cromatura e altre rifiniture del veicolo si rovinino dal momento che non vengono usate spazzole e, soprattutto, il veicolo non passa attraverso il rullo automatico. Spesso se c’è un addetto ai lavori che personalmente si occupa di pulire ogni singolo punto dell’automobile, insistendo là dove c’è più sporco o dove ci sono macchie ostinate è più facile anche che il risultato sia qualitativamente migliore e, cioè, che la tua macchina risulti più pulita rispetto a quando ti rivolgi a un car wash. Ancora, è più semplice lavando a mano i veicoli utilizzare più detergenti diversi a seconda delle necessità o specifici per ogni singola parte dell’auto (forse non ne hai mai sentito parlare infatti ma, sì, esiste uno shampoo per copertoni ed è solo uno dei tanti prodotti specifici usati in un autolavaggio a mano) e che non ne rovinino, ma anzi preservino nel tempo, le finiture.

Sono tante, insomma, le occasioni in cui più che affidarti al vecchio autolavaggio di sempre faresti meglio a googlare qualcosa come “autolavaggio a mano vicino a me” per trovare nuovi esperti di igiene dell’auto a cui rivolgerti. Se hai un’auto d’epoca o un’auto di lusso, per esempio, e mai permetteresti che qualcosa ne rovinasse l’estetica, dovresti preferire l’autolavaggio a mano in ogni occasione e cercare, anzi, dei professionisti davvero di fiducia come quelli dell’Autolavaggio Teler. Anche se usi molto l’auto per lavoro e fai un lavoro di rappresentanza potrebbe rivelarsi la scelta migliore dal momento che, in questo caso, l’igiene della tua macchina è un vero e proprio biglietto da visita anche personale. Più in generale per una ragione simile, una volta provatolo, potresti non abbandonare più l’autolavaggio automatico anche se sei una persona molto attenta alla pulizia e all’igiene o tra quelli che, se impegni personali e lavorativi permettessero, si occuperebbero in prima persona di lavare periodicamente la propria auto: la cura e la precisione che trovi negli autolavaggi di questo tipo sono rare altrove. Tieni conto, infine, che l’autolavaggio a mano in qualche caso può davvero essere l’ultima chance per rimuovere quelle macchie impossibili che rovinano gli interni o la carrozzeria della tua auto e che hai già provato a trattare a casa o in diverso modo: prodotti ad hoc ma, soprattutto, l’esperienza dei professionisti a cui ti affidi possono fare la differenza.

L. M.