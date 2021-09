Autunno Pavese Wine Tour: dal 10 settembre al 31 ottobre porte aperte al pubblico delle aziende del #tipicamentebuono pavese

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 6 settembre 2021 . Torna quest’anno, dal 10 settembre al 31 ottobre, l’edizione itinerante di Autunno Pavese Wine Tour promossa da Paviasviluppo – Camera di Commercio di Pavia che nel 2020 ha portato nelle aziende pavesi del comparto eno-agroalimentare un migliaio di visitatori.

Si rivolge a un pubblico di enoturisti o consumatori attenti alle eccellenze enogastronomiche ma anche a wine lovers, amanti del buon cibo e della biodiversità.

Le iscrizioni sono aperte e sono già diverse centinaia gli appassionati prenotati dal territorio pavese e da altre province lombarde e piemontesi.

Trentadue aziende del territorio (qui l’elenco) saranno protagoniste dell’iniziativa che prevede 54 eventi tra degustazioni, percorsi guidati, abbinamenti, cene tematiche: dai picnic in vigna, alle degustazioni al suono della musica, alle passeggiate in carrozza, fino alla conoscenza ravvicinata di allevamenti e coltivazioni del territorio come quelle di lumache o zafferano. Tutto nel rispetto delle attuali norme di sicurezza.

Protagonista il vino a cui è già stata dedicata una sezione di business internazionale che ha coinvolto dodici imprese pavesi con partner di Olanda, Germania, Lussemburgo e Belgio. “In uno scenario economico ancora incerto, la nostra Camera di Commercio è impegnata quotidianamente nell’elaborazione di strumenti di supporto economico adeguati e nella realizzazione di azioni promozionali dirette alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. L’enoturismo è una delle più importanti leve di sviluppo per il nostro territorio e l’Autunno Pavese nella versione “Wine Tour” sta suscitando grande interesse, intercettando una domanda crescente di turismo lento e di prossimità” dichiara il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Giovanni Merlino.

Ma non solo: quest’anno nelle aziende coinvolte nel tour enogastronomico i visitatori potranno incontrare quindici artigiani che mettono in mostra le loro creazioni artistiche (qui l’elenco ).

Calendario e modalità di prenotazione sul sito www.autunnopavesedoc.it.

La prenotazione è obbligatoria, gli eventi sono a numero chiuso.

L’iniziativa rientra nel “Progetto di filiera per il rilancio e la promozione delle produzioni vitivinicole dell’Oltrepò Pavese” di Camera di Commercio di Pavia, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ed è organizzata da Paviasviluppo in collaborazione con le associazioni di categoria dei settori agricolo e artigiano.