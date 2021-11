AVS. ALLA BOUTIQUE DEI NASI ROSSI 2021 IL NATALE E’ SOLIDALE

lo storico mercatino natalizio dell’Associazione Veronica Sacchi ODV (AVS) di Milano dove ogni regalo si trasforma in sorrisi.

Torna l’immancabile appuntamento con La Boutique dei Nasi Rossi, il mercatino natalizio dell’Associazione Veronica Sacchi Onlus (AVS) che si terrà dal 1° al 24 dicembre a Milano in via Guanella 11 (MM1–Precotto). Nella 18ma edizione tante le idee per un Natale all’insegna della solidarietà: ogni regalo contribuirà a formare giovani volontari clown che porteranno sorrisi a bambini in ospedale, ad anziani in case di riposo, a persone disabili in centri diurni.

Aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30 con orario continuato, la Boutique offrirà specialità gastronomiche e prodotti biologici; vini, distillati e birre artigianali; abbigliamento nuovo e vintage per adulti, bebè e amici pelosi; gioielli, borse, accessori e creazioni artigianali, in collaborazione con altre associazioni; e ancora prodotti per la cura del corpo, cosmetici, oggettistica per la casa, libri, strumenti di giocoleria e magia, giochi e giocattoli.

Tra i regali solidali, novità dell’anno è il “Pacco di Sorrisi”, un’allegra scatola regalo da personalizzare scegliendo tra golosità e chicche realizzate appositamente per i Volontari col Naso Rosso per sostenere le loro attività: il panettone classico e i biscotti per donare sorrisi ai bambini, il panettoncino glassato per far sorridere gli anziani, il pandorino per portare buonumore alle persone con disabilità, prodotti da Liberomondo. E ancora, lo “Smile Coffee” di Stelmoka per sorrisi energetici per tutti, i mini gianduiotti sorridenti, lo spumante brut “Snaporaz” che dona sorrisi in ospedale, le birre speciali “La Pagliaccia” rossa del Birrificio Menaresta, la “Doctor Klown” bionda del Birrificio Rurale e la “Paias” del Birrificio Meneghino, a cui si aggiungono la Smile Bottle, borraccia in alluminio ecologica, e il Clowndario 2022 con le foto delle missioni dei volontari realizzate all’estero.

Per gli amanti del buon cibo, l’area dedicata all’enogastronomia offre prodotti del commercio equo e solidale e biologici, come formaggio, riso, farine, salami, olio siciliano e toscano, the e tisane, miele, marmellate e confetture home made; varietà di birre artigianali, tra cui quelle del Birrificio di Lambrate, Hibu e Wackybrew; una selezione di vini rossi, bianchi, spumanti, distillati e grappe Zanin.

Ampio spazio in Boutique è dedicato all’abbigliamento per grandi e piccini, nuovo delle migliori marche e vintage, tra cui i piumini Save the Duck e le sciarpe e i foulard Gesys, a cui si aggiunge quest’anno un’area dedicata agli amici a quattro zampe con impermeabili, cappottini, attrezzature e giochini tutti per loro.

E ancora giocattoli e giochi, tra cui quelli in legno Jabadabado, materiale di giocoleria e trucchi di magia; libri di narrativa per adulti e illustrati per bambini; oggettistica per la casa di modernariato, tra cui le lampade Kartell, e artigianato dal mondo; prodotti per la cura del corpo e cosmetici di linee biologiche e di erboristeria, tra cui Dermophisiologique e Spezierie Palazzo Vecchio; gioielli e creazioni artigianali con pezzi unici; accessori per “urban bikers” Tucano Urbano.

Tutto il ricavato verrà destinato per il ritorno delle attività in presenza e per formare nuovi volontari clown a partire dalla primavera prossima.

E’ previsto un servizio di consegna a domicilio previa prenotazione dei prodotti, visibili sul catalogo online in continuo aggiornamento a questo link www.veronicasacchi.it/regali-solidali-di-natale-2021.

LA BOUTIQUE DEI NASI ROSSI 2021

via don Luigi Guanella, 11

(traversa di viale Monza)

MM1 Precotto

DA MERCOLEDI 1° DICEMBRE A VENERDI 24 DICEMBRE 2021

Aperto tutti i giorni

dalle 10.30 alle 19.30 – orario continuato