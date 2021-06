(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gigno 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00, a Baggio, all’altezza dell’incrocio tra vi Amantea e via Quinto Romano, al culmine di una lite in strada con la moglie, un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove è deceduto.