BAGGIO: COMMERCIANTI E CITTADINI SOSTENGONO LA CAMPAGNA “RIPARTIAMO DALLA FELICITÀ” PER PRODURRE UNO SPETTACOLO TEATRALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2021 – Il quartiere Baggio sostiene la campagna “Ripartiamo dalla Felicità” che ha l’obiettivo di realizzare una produzione condivisa e partecipata di uno spettacolo teatrale per bambini, famiglie, scuole dedicato al tema della felicità. L’iniziativa, lanciata dall’Associazione ArteVOX Teatro, che da anni organizza sul territorio corsi e spettacoli teatrali per bambini, porterà in autunno al debutto dello spettacolo “Briciole di felicità”, ispirato al libro “Il venditore di felicità” (Kite Edizioni) di Davide Calì, illustrato da Marco Somà, premio Andersen 2019 come miglior illustratore per l’infanzia in Italia.

La campagna stimola l’attivazione della comunità per un obiettivo comune: produrre cultura di qualità per i bambini e permettere loro di metabolizzare, attraverso la creatività, la fantasia e l’immaginazione, un’esperienza complessa come quella che abbiamo vissuto nell’ultimo anno a causa della pandemia sanitaria. Che cosa significa felicità per ciascuno di noi? Cosa ci rende davvero felici? Partendo da queste suggestioni il lavoro della compagnia ha coinvolto e coinvolgerà direttamente i bambini, coloro che più di tutti hanno sofferto per le privazioni imposte dalla pandemia: mancanza di relazioni, allontanamento dai propri amici e compagni, dai propri cari, impossibilità a stare all’aria aperta e di condividere esperienze con adulti e coetanei al di fuori del proprio nucleo familiare.

Fino alla fine di giugno il borgo di Baggio si trasforma in un luogo magico dove ad ogni angolo di strada, in ogni vetrina e dentro ad ogni negozio si può per davvero acquistare e donare un po’ di felicità (immagini: https://we.tl/t-nsXRxkciOx). Alla campagna, infatti, finora hanno aderito entusiasticamente una decina di esercizi commerciali del quartiere: dalla Farmacia Gastaldi, all’Erboristeria De Rerum Natura, dal panificio artigianale La Pucceria all’Ottica Mainardi, dalle librerie Mariclò e Lineadiconfine alla sartoria Filò e alla pasticceria Carta da Zucchero e persino il macellaio da Enzo.

Le vetrine dei negozi sono dedicate ai temi della felicità con l’esposizione del libro “Il venditore di felicità” con gadget realizzati per la campagna, come spillette e adesivi con citazioni sulla felicità, con le illustrazioni originali di Marco Somà esposte dalle librerie Lineadiconfine e Mariclò.

Ogni commerciante offre una ricetta speciale al mese della felicità: la pasticceria Carta da Zucchero sostiene “la felicità ha un sapore dolce”, l’erboristeria De Rerum Natura ha ideato trattamenti speciali sulla felicità, la Pucceria ha inventato la storia del Postino dei cieli, la Farmacia Gastaldi che ha dedicato al progetto una giornata di “Banco solidale”.

Dal 21 al 25 giugno, dalle 9.30 alle 17, al parco delle Cave, si svolgerà il laboratorio “Tracce di emozioni” dedicato alle bambine e ai bambini dai 5 ai 10 anni: una settimana di costruzione di maschere e marionette e giochi per renderle vive sul tema della felicità. Le bambine e i bambini coinvolti nel laboratorio saranno protagonisti di una performance teatrale che si svolgerà venerdì 25 giugno, alle ore 16.30, per le strade del quartiere, coinvolgendo i negozi che sostengono il progetto con i pupazzi di gommapiuma garzata e dipinta prodotti per lo spettacolo “Briciole di Felicità”.

Con la campagna “Ripartiamo dalla Felicità” l’associazione ArteVOX ha già raggiunto l’obiettivo di raccogliere 10 mila euro, che, insieme ad altri fondi messi a disposizione dall’associazione stessa e dai due coproduttori Fondazione Sipario Toscana di Cascina (PI) e Teatro Linguaggicreativi di Milano, rendono possibile la produzione dello spettacolo “Briciole di Felicità” che coinvolge oltre 20 artisti, organizzatori, professionisti della cultura. La raccolta fondi prosegue per sviluppare progetti collaterali sul territorio, creare piccoli suggestivi momenti di condivisione, per restituire a chi ha sostenuto e sostiene il progetto, ma anche a chi non l’ha fatto, quel divertimento e quelle emozioni che solo il teatro dal vivo può regalare, in carne, ossa e cartapesta!

I negozi dove è possibile trovare la Felicità:

La Pucceria di Mary e Vito – Via Giuseppe Gianella, 1

Libreria Mariclo’ – Via Val d’Intelvi, 14

Ottica Mainardi – Via Antonio Maria Ceriani, 16

Farmacia Gastaldi – Via Privata Cesare Faccioli, 2

Libreria Linea di Confine – Via Antonio Maria Ceriani, 20

Filò Sartificio Creativo – Via Antonio Maria Ceriani, 14

Pasticceria Carta da zucchero – Via Antonio Maria Ceriani, 13

Macelleria da Enzo – Via Antonio Maria Ceriani, 18

Erboristeria De Rerum Natura – Via Forze Armate, 397 e 401.

Per sostenere la campagna di raccolta fondi “Ripartiamo dalla Felicità” su Produzione dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/ripartiamo-dalla-felicita/