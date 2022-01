Bambini: tornato gli incontri di socializzazione per le famiglie di Bollate e Baranzate

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 17 gennaio 2022 – Tornano gli incontri il sabato mattina per i papà e gli incontri di socializzazione e con le famiglie, appuntamenti proposti gratuitamente ai genitori dei bambini sotto i tre anni grazie al progetto Incontri, vie e passaggi. Le attività realizzate da Koinè cooperativa sociale, Consorzio Sir e Comuni Insieme proseguono anche nel 2022 grazie al contributo di Fondazione Peppino Vismara che ha deciso di sostenere il progetto Incontri che vuole continuare nel percorso di coinvolgimento e crescita delle famiglie con bambini di 0-3 anni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro.

Spazio papà: un momento speciale per stare con il proprio bambino 0-3 anni e incontrare altri papà

Il sabato dalle ore 10.00 alle 11.30 circa a Giocotanto, via Galimberti 7, Bollate il 29 gennaio, 12 e 26 febbraio. A Baranzate presso Bimbinsieme saranno invece i sabati 22 gennaio, 5 e 19 febbraio. E’ necessario iscriversi tel o WhatsApp 331 6673644

Famiglie Insieme: Un momento speciale per stare con il proprio bambino 0-3 anni e incontrare altre famiglie. Il venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 21 e 28 gennaio all’HUB CASCINA DEL SOLE Piazza Terracini, Bollate. Anche per questi incontri è necessario iscriversi tel o WhatsApp 331 6673644

Socializzazione: Torniamo a incontrarci per socializzare tra genitori, tate, zii e nonni con bambini 0-3 anni. Ogni settimana, ore 16.00 – 18.00 il martedì e giovedì a Giocotanto, via Galimberti 7, Bollate e il lunedì e mercoledì a Bimbinsieme, via I Maggio 28, Baranzate

E’ necessario iscriversi tel. 3332180846 m.fava@koinecoopsociale.it

Tutte le attività proposte sono gratuite e per partecipare occorre prenotare. Gli adulti dovranno essere muniti di Green Pass e mascherina FFP2