Bareggio. Illuminazione pubblica, lampioni spenti: cosa fare

Bareggio, 1 dicembre 2021 – Riceviamo e pubblichiamo:

Alla luce delle tante segnalazioni che riceviamo, riteniamo utile fornire alcune informazioni relative all’illuminazione pubblica. Precisiamo innanzitutto che, per quanto concerne i lampioni spenti, la competenza è in capo a ENEL e non al Comune. In ogni caso abbiamo ben presente il problema e, consapevoli del disagio che causa ai cittadini, negli ultimi mesi stiamo monitorando costantemente il territorio e sollecitando più volte ENEL stessa.

Il gestore ci ha spiegato che gli ordini sono stati fatti e che le lungaggini derivano dalle mancate forniture delle materie prime, provenienti in gran parte dall’Asia. Si tratta, quindi, di un problema sovralocale, che non riguarda solamente Bareggio ma tutto il territorio.

Approfittiamo per ricordare la corretta procedura da seguire per segnalare un lampione spento: bisogna chiamare il numero verde 800901050 o scrivere una mail a sole.segnalazioni@enel.it. In parallelo, sulla homepage del sito del Comune di Bareggio, cliccando su “Servizi” e poi su “Segnalazioni” si apre un format da compilare in cui c’è anche la voce “Lampione rotto o danneggiato”. Da lì si genera in automatico una mail che viene inviata direttamente all’ufficio preposto.

Il sindaco Linda Colombo

L’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota