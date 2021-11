Basiglio. Il sindaco Lidia Reale e l’assessore ai trasporti Marco Vicamini si sono confrontati con l’assessora Arianna Censi e il suo staff

(mi-lorenteggio.com) Basiglio (11 novembre 2021) – Il sindaco Lidia Reale e l’assessore ai trasporti Marco Vicamini hanno incontrato oggi l’assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. Con loro anche il funzionario comunale che si occupa della materia.

«Ringrazio l’assessora per aver accolto, dopo pochi giorni dal suo nuovo incarico, il nostro invito a riaprire il tavolo di confronto avviato negli anni scorsi – evidenzia Lidia Reale. Abbiamo sottoposto all’assessora una serie di questioni evidenziate anche dai cittadini, trovando in lei massima disponibilità al confronto».

“Abbiamo iniziato a discutere con il Comune di Milano, in merito all’ampliamento dei servizi sottolinea l’assessore Marco Vicamini – sin dai primi giorni del nostro mandato. Le nostre richieste sono sempre state realistiche e aderenti all’evoluzione del nostro Comune e dei poli d’interesse che ci circondano (soprattutto Humanitas e Centro direzionale Milano3 City). Questo con non poche difficoltà e con qualche resistenza. Devo ammettere che oggi abbiamo trovato un clima collaborativo e sono molto fiducioso che, lavorando insieme all’assessora Censi e allo staff del Comune di Milano, si riusciranno a trovare le soluzioni in grado di migliorare ulteriormente il nostro servizio di trasporto pubblico locale”.