Beni confiscati alle mafie, a Buccinasco nasce il progetto “La casetta” per bimbi e famiglie

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 2 ottobre 2021 – Una nuova vittoria dello Stato e della comunità sulla criminalità organizzata. Una vittoria per il Comune di Buccinasco e per i residenti del condominio di via Tobagi 5 che per primi hanno segnalato che due appartamenti sequestrati erano ancora occupati dai proprietari. Insieme ai condomini, il sindaco Rino Pruiti e l’Amministrazione comunale si sono battuti per l’assegnazione dei beni che oggi finalmente riprendono vita.

Presso lo Spazio Memo (villetta al piano terra), nasce il progetto “LA CASETTA” a cura della cooperativa sociale Genera Onlus. Un servizio gratuito dedicato alle famiglie, un luogo di incontro per bambini da 0 a 3 anni insieme ai genitori o agli adulti che se ne prendono cura e per le donne in gravidanza che potranno avere un confronto tra loro e con neo genitori, con la presenza di due educatrici.

Gli incontri si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12: il martedì sarà dedicato all’accoglienza di donne in gravidanza e mamme con bimbi da 0 a 12 mesi; il giovedì sarà dedicato all’accoglienza dei bambini tra i 12 e i 24 mesi e gli adulti accompagnatori.