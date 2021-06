Bergamo. Festival “ART Container” nella splendida corte di San Tomè, dal 23 al 27 giugno

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 16 giugno 2021 – L’associazione Cinema & Arte ha presentato la prima edizione del Festival “ART Container”, che sarà ospite nella splendida corte di San Tomè, dal 23 al 27 giugno. Obiettivo del Festiva è favorire lo scambio culturale, oltre che rilanciare a livello internazionale la città di Bergamo e la sua provincia.

Hanno partecipato: Roberto Gualdi – Presidente dell’Associazione Cinema & Arte, il Soprano Silvia Lorenzi – per la Compagnia delle Chiavi, partner dell’evento, Romina Russo – delegato alla cultura per la Provincia di Bergamo, Alberto Nacci – Regista, Adele Sironi – Presidente di Asso Castelli Bergamo, Nicola Cremonesi – Presidente della Fondazione Lemine, Caterina Colacello – rappresentante della giuria cinematografica, rappresentanti dell’associazione Kokoro di Bergamo per conto del Consolato Generale del Giappone di Milano, Giordano Bruno – di Future Network, oltre a vari ospiti e giornalisti presenti in sala.

Il Festival si propone con diversi momenti artistici: