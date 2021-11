Biassono, Coldiretti alla Fiera di San Martino con le eccellenze agroalimentari a km zero

(mi-lorenteggio.com) Biassono, 10 novembre 2021 – I prodotti a km zero degli agricoltori di Campagna Amica protagonisti alla storica Fiera di San Martino di Biassono (Monza Brianza), che riparte dopo lo stop causato dalla pandemia. L’appuntamento con il farmers’ market che propone le eccellenze di una ventina di aziende della Lombardia – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è per sabato 13 e domenica 14 novembre in largo Pontida, nel cuore della manifestazione espositiva.

Sabato dalle ore 14 alle ore 19 e domenica per l’intera giornata, dalle 8 alle 19 – precisa la Coldiretti interprovinciale – i produttori porteranno all’attenzione dei consumatori le loro specialità direttamente dal campo e dalle stalle alla tavola: dalla frutta alla verdura di stagione, dalle confetture all’olio, per arrivare ai vini dell’Oltrepo Pavese e al miele, senza dimenticare i salumi, lo zafferano e i formaggi di latte vaccino e di capra.

L’Italia – spiega Coldiretti – è il Paese della Ue con la più estesa rete organizzata di mercati contadini con 12.000 agricoltori coinvolti in circa 1.200 farmers’ market di Campagna Amica. Un sistema organizzato da nord a sud del Paese che – conclude Coldiretti – non ha solo un valore economico, ma svolge anche un’importante funzione sociale spingendo la riscoperta della vita di comunità, sostenendo la libertà e la consapevolezza dei consumatori nella scelta dei prodotti e promuovendo un’alimentazione buona e sicura.