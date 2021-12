Bollate. Aggiornamento sul Censimento permanente della popolazione anno 2021

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 dicembre 2021. Come noto dagli inizi di ottobre è partito il terzo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che riguarda in totale circa 4.500 Comuni, fra cui Bollate.

Si è già conclusa la rilevazione “areale” ed è in corso di svolgimento la rilevazione “da Lista”, che prevede, fino al 13 dicembre 2021, la possibilità – da parte delle famiglie estratte e che hanno ricevuto direttamente da ISTAT la lettera con le credenziali di accesso – di compilare in maniera autonoma il questionario del censimento online.

Parallelamente è in corso, dal 20 novembre 2021, anche la fase di recupero delle mancate risposte da parte delle famiglie che non hanno compilato e inviato autonomamente il questionario del censimento.

Anche in questa fase sono coinvolti i rilevatori del censimento che per poter effettuare i recuperi delle mancate risposte, non essendo in possesso dei contatti telefonici di tutte le famiglie coinvolte, si recano presso le abitazioni delle medesime per proporre la compilazione direttamente al domicilio, per telefono o per fissare un appuntamento al Centro comunale di Rilevazione.

Nel caso non fosse presente nessuno, come accaduto per la rilevazione areale, lasceranno nella cassetta postale un’apposita comunicazione di avviso con i recapiti di contatto.

Ricordiamo che sussiste un obbligo di risposta per le famiglie interessate; in caso di inadempimento sono previste le sanzioni pecuniarie degli articoli 7 e 11 del D.lgs. 322/1989.

Per informazioni e richieste di chiarimento, i cittadini possono scrivere a: isidora.blumenthal@comune.bollate.mi.it o a servizidemografici@comune.bollate.mi.it indicando nome e cognome, indirizzo email e recapito telefonico.

V.A.