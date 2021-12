Bollate. Covid 19. Il Comune riattiva il servizio pre e post scuola

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 dicembre 2021. Riattivato da giovedì 9 dicembre 2021, il servizio di pre e post scuola per tutte le classi per le scuole primarie Marco Polo di via Galimberti (Ospiate) e Montessori di via Montessori, sospese dallo scorso 26 novembre.

La decisione del Comune, in seguito alla verifica da parte degli uffici in merito alle disposizioni di ATS sulle tempistiche in materia di quarantena per Covid-19, e dopo aver sentito il parere favorevole dei Dirigenti scolastici dei rispettivi Istituti Comprensivi statali.

Il Comune ricorda la necessità per tutti gli alunni di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro e l’uso della mascherina obbligatoria per legge.

