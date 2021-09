BRESCIA, PRIMA DOSE VACCINAZIONE ANTI-COVID ALL’81,9% E CICLO COMPLETO AL 70,6%

Desenzano del Garda/BS, 1 set) La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, nel corso dell’inaugurazione del nuovo Blocco parto del Presidio ospedaliero di Desenzano del Garda (BS), ha comunicato i dati vaccinali dell’Agenzia per la tutela della salute di Brescia. Su un totale di 1.475.047 dosi somministrate, 811.472 persone hanno ricevuto la prima e 663.575 anche la seconda (dati al 31 agosto).

VACCINAZIONI HUB VACCINALI ATS BRESCIA – Nei principali hub vaccinali dell’Ats Brescia sono state somministrate 1.223.531 dosi, così suddivise:

– ambulatorio Covid Gavardo Palafiera: 125.100;

– ambulatorio Covid Leno Palazzetto Sport: 115.169;

– ambulatorio Covid Lonato Palazzetto Sport: 142.761;

– Covid Chiari: 144.005;

– Covid Iseo: 113.888;

– Cv Covid Brescia Fiera: 472.491;

– Pvt Covid Sarezzo: 110.117.

VACCINAZIONI HUB ASST DESENZANO – Mentre nei principali hub vaccinali dell’Asst di Desenzano del Garda sono state somministrate 409.537 dosi, così suddivise:

– Ats Brescia Ambulatorio Covid Bagolino Presso Rsa: 630;

– ambulatorio Covid Desenzano: 5.127;

– ambulatorio Covid Gargnano presso Scuola: 2.068;

– ambulatorio Covid Gavardo 3412;

– ambulatorio Covid Gavardo Palafiera 125.100;

– ambulatorio Covid Leno Palazzetto Sport 115.169;

– ambulatorio Covid Lonato Palazzetto Sport 142.761;

– ambulatorio Covid Manerbio: 5.959;

– ambulatorio Covid Manerbio Polivalente: 7.624;

– Cv Nozza Vestone: 1.687.

VACCINAZIONI IN PROVINCIA DI BRESCIA – Osservando la popolazione per fasce di età, su un totale di 1.078.312 aventi diritto in provincia di Brescia, sono state vaccinate 922.743 persone, ne restano dunque ancora da raggiungere 155.569; l’81,92% dei vaccinati ha fatto la prima dose; il 70,63% ha completato il ciclo.

GIOVANI 12-19 ANNI, SFORZO PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO – “Il dato di Brescia – ha commentato l’assessore al Welfare – risulta in linea con quello regionale. Fondamentale l’azione degli hub come documentano i dati in nostro possesso. Importante anche l’adesione dei ragazzi e dei giovani dai 12 ai 29 anni. Chiediamo a questa comunità così colpita nel corso di questi due anni uno sforzo per convincere gli indecisi così da assicurare un avvio delle lezioni scolastiche e delle attività socio-sportive in piena sicurezza”.

Copertura di per fasce di età di chi ha ricevuto almeno una dose:

– over 80: 93.385 (92.20%);

– 70/79 anni: 123.234 (90,90%);

– 60/69 anni: 155.348 (86,32%);

– 50/59 anni: 205.955 (82,49%);

– 40/49 anni: 188.298 (78,46%);

– 30/39 anni: 141.473 (74,73%);

– 20/29 anni: 128.307 (77,44%);

– 12/19 anni: 90.455 (74,97%).

VACCINAZIONI A DESENZANO DEL GARDA – Più nel dettaglio, nel comune di Desenzano del Garda, su un totale di 25.699 aventi diritto, ne sono stati vaccinati 19.645, ne restano dunque ancora da raggiungere 6.054; il 73,35% ha ricevuto la prima dose, mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 62,92%.

Coloro che hanno ricevuto almeno una dose sono così suddivisi:

– over 80: 2.539 (88,97%);

– 70/79 anni: 2.963 (85,45%);

– 60/69 anni: 3.701 (79,68%);

– 50/59 anni: 5.087 (72,77%);

– 40/49 anni: 4.539 (68,65%);

– 30/39 anni: 3.128 (64,77%);

– 20/29 anni: 2.810 (65,66%);

– 12/19 anni: 2.015 (60,35%).