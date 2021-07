BRESCIA, VACCINAZIONI OVER 60: DAL 23 AL 29 LUGLIO IN CITTÀ UNITÀ MOBILI PER FAVORIRE SOMMINISTRAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2021 – Arrivano anche nella città di Brescia, dal 23 al 29 luglio, le speciali unità mobili vaccinali allestite da Asst Spedali Civili di Brescia in collaborazione con Comune di Brescia e Ats Brescia con la missione di favorire la somministrazione del siero anti-Covid ai cittadini over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna.

L’iniziativa, concordata dalla vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, con il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, si rivolge ai 7.580 residenti a Brescia di età superiore ai sessant’anni, il 12% circa dell’intera fascia considerata, che non sono ancora stati vaccinati.

“Nella città di Brescia – spiega la vicepresidente Letizia Moratti – l’88% dei cittadini over 60 ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Al fine di incrementare la copertura vaccinale di questa fascia di popolazione, particolarmente colpita dal virus, ho dato vita, in accordo con il sindaco Emilio Del Bono, a una proficua collaborazione istituzionale che consentirà di proporre alcune giornate di offerta vaccinale a libero accesso proprio rivolte agli over 60 non ancora vaccinati, residenti nei quartieri della città. Auspico che questo ulteriore sforzo trovi nei cittadini bresciani una risposta positiva, a conferma dell’alto senso civico dimostrato per tutto il perdurare di questa drammatica crisi pandemica. La priorità assoluta della campagna vaccinale – rimarca Moratti – è quella di mettere in sicurezza le persone anziane e quelle fragili, le più esposte alle conseguenze nefaste delle malattie provocate dal Covid”.

Regione Lombardia risponde così in modo concreto agli appelli del generale Francesco Paolo Figliuolo e rafforza l’offerta vaccinale senza prenotazione per venire incontro a tutte le possibili esigenze dei lombardi over 60: unità mobili per arrivare proprio dove le persone vivono, vaccinazioni nelle farmacie convenzionate aderenti, porte aperte degli hub vaccinali.

Parola d’ordine: immunizzarsi per tutelare la propria salute e per fermare la circolazione delle nuove varianti del virus. Una scelta consapevole e un gesto di solidarietà importante nei confronti di tutti.

“Questa iniziativa è molto importante e sono certo che ci aiuterà a ridurre il numero di persone oltre i 60 anni che ancora non si sono vaccinate – sottolinea il sindaco Del Bono -. Da subito, anche grazie al supporto dei Consigli di quartiere, come Comune abbiamo lavorato sul territorio per raggiungere i nostri concittadini che potevano avere difficoltà tecniche nel gestire la prenotazione dei vaccini, oppure necessitavano di ulteriori spiegazioni o supporto per fugare eventuali dubbi. Ora queste giornate ci consentiranno di dare un ulteriore, fondamentale impulso alla campagna vaccinale. Auspico che i bresciani rispondano numerosi a questa iniziativa, dimostrando ancora una volta la grande responsabilità civile che da sempre li caratterizza. Abbiamo affrontato mesi terribili con coraggio e determinazione e ne siamo usciti anche grazie al forte senso di comunità che ci ha unito e supportato. Ci aspettano tempi che potrebbero tornare a essere complicati, ma più persone saranno vaccinate più li potremo affrontare con serenità”.

Le vaccinazioni verranno effettuate in 5 zone di Brescia con l’ausilio di due unità mobili messe a disposizione da Asst Spedali Civili di Brescia per il periodo 23-29 luglio.

Verrà data la possibilità ai cittadini residenti nella città di Brescia e di età superiore ai 60 anni, non ancora vaccinati o prenotati, di recarsi nei luoghi e nelle date secondo il calendario in calce, senza appuntamento, nella fascia oraria 8.30-12.30.

Il vaccino utilizzato sarà il monodose Janssen della Johnson& Johnson.

CALENDARIO

ZONA EST – scuola S. Maria Bambina San Polo, ingresso utenti via del Verrocchio 328 – venerdì 23 luglio – 8.30/12.30

ZONA NORD – scuola Lana (28 maggio), ingresso utenti via Zadei 76 e via Oberdan – sabato 24 luglio – 8.30/12.30

ZONA CENTRO – scuola Calini-Carmine, ingresso utenti via Bixio 9 – sabato 24 luglio – 8.30/12.30

ZONA OVEST – scuola Kennedy-Badia, ingresso utenti via del Santellone 4 – giovedì 29 luglio – 8.30/12.30

ZONA SUD – scuola Franchi, ingresso utenti Villaggio Sereno-Trav. 12,21 – giovedì 29 luglio – 8.30/12.30