BRUCIATA TARGA LEA GAROFALO, PD: L’IMPEGNO A COMBATTERE LE MAFIE SARA’ SEMPRE PIU’ FORTE DI QUALSIASI VILE VANDALIZZAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021 – “Un ennesimo indegno sfregio a Lea Garofalo. La sua targa in piazza Prealpi, dove la testimone di giustizia fu torturata e uccisa, è stata nuovamente bruciata. Una vergogna senza fine, quella di chi vorrebbe annientare il ricordo di una donna coraggiosa che osò sfidare la ‘ndrangheta, e per questo venne uccisa. Ma non ci riusciranno: nessuno potrà mai scalfire la memoria di Lea Garofalo, un esempio e un modello a cui la nostra città e le giovani generazioni guardano. L’impegno a difendere la legalità e a combattere la mafia sarà sempre più forte di ogni riprovevole e vile atto di vandalizzazione” – afferma la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.

“A questi atti vili risponderemo sempre a testa alta e alla luce del sole: metteremo una nuova targa, come abbiamo già fatto e terremo vivo il ricordo di Lea, donna coraggiosa ed esempio per tutti e tutte noi” – dichiara la candidata Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi che, insieme ad Anpi e Libera, il 3 ottobre sarà in piazza Prealpi per sostituire la targa vandalizzata con una definitiva in pietra.