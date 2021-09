(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 5 settembre 2021 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, in via Emilia, all’altezza dell’incrocio con via Duse, un motociclista di 29 anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Rozzano, come riporta Areu e stando alle prime informazioni, per le ferite riportato dopo una caduta dalla moto.

Redazione