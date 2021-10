Buccinasco – Il colore delle storie con le favole dal mondo

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 2 ottobre 2021 – Favole dal mondo per riavviare i legami, riallacciare le relazioni interrotte. Storie diverse che aiutano il confronto tra culture e allo stesso tempo ci permettono di riconoscerci, esprimerci, incontrarci, emozionarci.

Domenica 3 ottobre arriva a Buccinasco il progetto corale “Il colore delle storie” promosso da Acli Itaca Aps e i Circoli Acli Il Sogno e San Giuseppe, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Buccinasco e la collaborazione del Comune di Corsico e di tante associazioni del territorio tra cui Messinscena, Auser Attivamente Buccinasco, Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco, Amici della Biblioteca di Buccinasco.

In programma alle ore 10.30 davanti alla Cascina Fagnana e alle ore 16 al Quartiere dei Musicisti (via Scarlatti, ang. via Solferino) la lettura delle favole dipinte sulle lenzuola con le donne straniere del corso di italiano: uno spettacolo di teatro, musica e danza a cura dell’associazione Messinscena. Sarà presente anche l’associazione Amici della Biblioteca di Buccinasco con la distribuzione gratuita di libri.

“I colori durante la pandemia – dichiara Grazia Campese, assessora alle Pari opportunità del Comune di Buccinasco – ci hanno spaventato e preoccupato, influenzando pesantemente le nostre vite. Nonostante le restrizioni, con grande fatica e tanto lavoro l’associazione Itaca, un preziosissimo gruppo di donne, ha coinvolto tante realtà del territorio realizzando un progetto unico: la cultura itinerante con teatro e musica nei cortili, nelle piazze, nei parchi. Non dimentichiamolo, le donne salveranno il mondo!”.

Redazione