Buccinasco (28 ottobre 2021) – Diventerà il “Giardino Collodi”, con Pinocchio e la balena ad accogliere i bambini, il parchetto di viale Lombardia mentre saranno dedicate agli sportivi le riqualificazioni di piazza Mar Nero e dell’anello di via 1° Maggio.

La Giunta comunale martedì 26 ottobre ha approvato i nuovi progetti di rigenerazione urbana

nell’ambito del Piano Quartieri che vedrà interventi importanti anche piazza dei Giusti (via Manzoni) e in seguito anche nella piazza di via Guido Rossa (Buccinasco Più), di cui è stato approvato il

progetto preliminare.

I progetti definitivi/esecutivi (Lombardia, Mar Nero, 1° Maggio, Manzoni) saranno presentati alla

cittadinanza giovedì 4 novembre alle ore 21 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 in occasione

della Commissione consiliare territorio e ambiente convocata da presidente Simone Mercuri, aperta anche alla cittadinanza.

“Dopo la riqualificazione delle aree in via Marsala e nei parchi di via Privata mulino e via Manzoni –

spiega l’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia – il Piano Quartieri si arricchisce di altri interventi che cambieranno il volto a diverse zone della città con interventi qualificanti di decoro urbano e con strutture ludiche e sportive. In via 1° Maggio è previsto anche il rifacimento dei marciapiedi, mentre la piazza dei Giusti si arricchirà di camminamenti, strutture eco-compatibili, alberi e

una nuova fontana. Di grande impatto il giardino dedicato ai più piccoli in viale Lombardia con giochi e strutture a tema Pinocchio ma anche il piccolo campo di allenamento in piazza Mar Nero che

verrà decorato e colorato”.

“Investiamo oltre un milione di euro – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – per rendere la nostra città

ancora più bella e vivibile, con aree dedicate alle famiglie e agli sportivi. Tra i progetti, anche la

piazza di via Guido Rossa: la Giunta ha approvato il progetto preliminare che condivideremo con i

residenti. Si passerà poi al progetto definitivo/esecutivo e alla gara per i lavori. Il disegno, sulla base

di quanto già votato durante il sondaggio della scorsa primavera, prevede un playground colorato

con giochi inclusivi, nuovi alberi inseriti in strutture di pregio e un prato con diverse tipologie di fiori per colorare l’area tutto l’anno”.

GIARDINO COLLODI

Valore intervento: 280 mila euro



Si prevede la realizzazione di una grande playground colorato con i personaggi della famosa fiaba

di Carlo Collodi ad accogliere i bambini, Pinocchio e la balena.

Prevista inoltre la realizzazione di due nuove aree cani.

ANELLO DI RUNNING VIA PRIMO MAGGIO

Valore intervento: 100 mila euro

Sarà realizzato un percorso running dotato di segnaletica, un’area calisthenics per l’allenamento a

corpo libero, una zona con tavoli da ping pong. Previsto anche il rifacimento dei marciapiedi.

PIAZZA MAR NERO

Valore intervento: 58 mila euro

Riqualificazione del campo da campo da basket da allenamento, con il playground decorato in

modo simile a quanto fatto nei campi di Marsala e Robarello. Saranno installati inoltre due tavoli

da ping pong in cemento. L’intervento di decoro urbano prevede la copertura con piante rampicanti del manufatto dove attualmente si può ammirare il murale dedicato al campione di basket Kone

Briant (che resterà visibile).

PIAZZA DEI GIUSTI

Valore intervento: 400 mila euro

La piazza sarà completamente rivisitata con l’eliminazione di scalini e manufatti attuali. Saranno

creati camminamenti in materiale ecologico, inserite panchine, piantati alberi ed è prevista la realizzazione di una nuova e suggestiva fontana a raso pavimento