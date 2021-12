Buccinasco (16 dicembre 2021) – Continua l’iniziativa di prevenzione gratuita promossa

dall’Amministrazione comunale di Buccinasco in collaborazione con le Farmacie comunali e i volontari della Croce Rossa Italiana, disponibili a somministrare tamponi rapidi gratuiti ai minori di

12 anni che frequentano gli istituti scolastici di Buccinasco, presso la Farmacia comunale 2 di via

Don Minzoni.

UN SERVIZIO VOLONTARIO E GRATUITO A FAVORE DELLA CITTADINANZA, svolto da persone che

dedicano il proprio tempo libero a sostegno della comunità. Non saranno tollerati atteggiamenti di

insofferenza nei confronti di infermieri, volontari e personale delle Farmacie comunali.

Di seguito giorni, orari e modalità DA RISPETTARE in modo da evitare assembramenti e problemi

organizzativi.

• Alla Farmacia comunale 2 di via don Minzoni 5 si accederà senza appuntamento MA

all’ingresso si riceverà un biglietto con il numero progressivo per la somministrazione del

tampone. Terminati i biglietti disponibili non sarà più possibile richiedere il tampone.

• LUNEDÌ 20 DICEMBRE DALLE 8 ALLE 11 > MAX 50 TAMPONI

• MARTEDÌ 21 DICEMBRE DALLE 19.30 ALLE 20.30 > MAX 20 TAMPONI

• MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE DALLE 19.30 ALLE 20.30 > MAX 20 TAMPONI

Se dovessero verificarsi problemi organizzativi, aggressioni verbali al personale, assembramenti

all’interno del negozio l’Amministrazione si riserverà di SOSPENDERE IL SERVIZIO.

Continua intanto la somministrazione di tamponi rapidi al prezzo calmierato di 15 euro per gli

adulti e 8 euro per i minori presso la Farmacia comunale 1 di via Marzabotto:

dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato senza appuntamento

domenica su appuntamento chiamando il numero 02 48840980