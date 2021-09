BustoFolk 2021 – XX Edizione Festival interceltico città di Busto Arsizio (VA)

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 14 settembre 2021 – La ventesima Edizione di Bustofolk sarà inaugurata giovedì 16 settembre e animerà il Museo del Tessile di Busto Arsizio (Va) sino a domenica 19 settembre 2021.

Il Festival Interceltico Città di Busto Arsizio, tra i più importanti d’Italia, organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys (33 sedi collocate in 28 città italiane).

Propone quattro giorni di emozioni ritrovate: concerti, musica, danze, appuntamenti culturali (un convegno, concorso fotografico con esposizione, concorso letterario e presentazione libri) vasta proposta gastronomica, artigianato e intrattenimento per tutta la famiglia.

Anche in questa edizione la musica sarà il fulcro del Festival, un vasto programma che comprende gruppi di musiche folk nazionali e internazionali, artisti e note formazioni d’arpe celtiche.

Atteso il gran finale con i DERVISH (Irlanda) una delle band storiche della musica irlandese di fama mondiale che si esibiranno domenica sera. La voce di Cathy Jordan è inimitabile, farà sognare tutto il pubblico, celebrando la serata conclusiva di questa ventesima edizione di Bustofolk.

Sabato pomeriggio la manifestazione invaderà anche nel centro cittadino con una sfilata delle bande: “Celtic Knot Pipes&Drums” e “La Baldoria” accompagnate da Gens d’Ys e altri artisti.

Non mancheranno i workshop di arpa celtica, per dare la possibilità al pubblico, di avvicinarsi a quest’affascinante strumento.

Oltre alla musica, grande spazio sarà dedicato alla danza: l’atteso spettacolo della Compagnia Spettacoli dell’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys animerà il palco venerdì 17/9 alle ore 21.00 e gli stage di facile apprendimento, saranno utili per imparare passi fondamentali delle danze irlandesi, scozzesi e bretoni.

Frequenza libera, ma quest’anno a numero chiuso e prenotazione obbligatoria. (info@gensdys.it)

Uno degli appuntamenti più importanti in questa edizione sarà il Convegno

“I Longobardi, un popolo guerriero”, organizzato dalla medievista, scrittrice e divulgatrice storica Elena Percivaldi in collaborazione con Fortebraccio Veregrense (Sabato 18 settembre-ingresso gratuito con prenotazione).

Novità di questa edizione lo spettacolo di falconeria, domenica nel pomeriggio, dalle 14:00 saranno presentati circa tredici rapaci, che voleranno alti nel cielo.

I segreti dell’antica arte della falconeria saranno svelati e sarà offerto il battesimo del guanto per i bambini aspiranti falconieri con rilascio di diploma e possibilità di foto gratuita con il falco al pugno (con propria macchina fotografica).

Per la gioia dei più piccoli non mancheranno il Gufo Anacleto, fidato amico di Mago Merlino e i preziosi compagni di Harry Potter.

Un evento gratuito che gli organizzatori, desiderano donare alla Città di Busto Arsizio per la gioia di piccoli e grandi spettatori. Tutto si svolgerà nel parco del Museo del Tessile nella zona ad ingresso libero.

In collaborazione con l’allevamento il Regno dei Rapaci, fattoria didattica certificato carta qualità Regione Lombardia.

Un altro appuntamento classico, ma sempre di grande richiamo, il ”Mini Rugby” una versione semplificata del rugby adatta alle capacità motorie dei bambini, propedeutica al gioco ma senza contatto, adatto per bambini/e – ragazzi/e a cura di Rosafanti e Malpensa Rugby. Nel parco, partecipazione libera, dalle 15.30 fino alle 18.30 sabato e dalle 15.00 fino alle 18.00 domenica 19 settembre.

Per la prima volta si terrà il concorso Fotografico “Terre Celtiche” in collaborazione con il prestigioso A.F.I. Archivio Fotografico Italiano che ha sede a Busto Arsizio. Il Concorso è stato ideato per dare visibilità a tutti i fotografi che hanno immortalato paesaggi, persone o eventi, nelle Terre Celtiche del nord Europa: Irlanda, Scozia, Galles, Bretagna, Cornovaglia, Isola di Man, Galizia e Asturie. Le foto saranno esposte per tutta la durata della manifestazione.

“Il vento” sarà il tema da sviluppare nel “Concorso Letterario” e nel “Contest di Body Painting” la moderna evoluzione dell’antica arte rituale di dipingere il corpo. Gli artisti che si esibiranno nel contest, negli stand espositivi intratterranno adulti e bambini con spiegazioni e dimostrazioni.

Un curioso mercatino artigianale accompagnerà la manifestazione e nell’area ad accesso gratuito, saranno presenti i “food truck” con un’assortimenteo di specialità enogastronomiche.

Per l’organizzatore della manifestazione Umberto Crespi, la ventesima edizione di Bustofolk è un anniversario, un traguardo importante, un sogno diventato realtà.

Grazie anche al prezioso patrocinio e contributo, della Città di Busto Arsizio, in attesa di quelli richiesti a Regione Lombardia e all’Ente Irlandese “Culture Ireland”,

Gens d’Ys lavora, da 27 anni, per offrire al grande pubblico qualità, servizi e professionalità”.

DATI RIEPILOGATIVI DELL’EVENTO:

Titolo evento: Bustofolk 2021

Location: Museo del Tessile

Indirizzo: via Volta 6 – Busto Arsizio (VA)

Durata dell’evento: Dal 16 al 19 settembre 2021

Organizzazione e Direzione Artistica: umberto.crespi@fastwebnet.it

Tutte le manifestazioni si terranno anche in caso di maltempo e si svolgeranno nel rispetto delle norme igenico-sanitarie anti Covid-19.

E’ necessario iscriversi alle diverse attività inviando una mail a info@gensdys.it

La capienza per i concerti è limitata e i posti andranno ad esaurimento.

Per tutte le informazioni, biglietti e programma completo: www.bustofolk.it

Costi:

10 euro ingresso giovedì

15 euro ingresso venerdì

15 euro ingresso sabato

20 euro ingresso domenica

40 euro ingresso tutto incluso

Sconti sull’acquisto di biglietti per diverse giornate

Fino ai 12 anni ingresso gratuito

Invalidi 100% + accompagnatore

Norme Covid-19 Lombardia:

tutti gli eventi e le attività saranno ad accesso gratuito e senza necessità di Green Pass, fino a poco prima dell’inizio dei concerti, in tutta l’area del Museo del Tessile.

Solo il giardino quadrato chiuderà per l’inizio dei concerti e l’accesso sarà consentito con biglietto e presentando il Green Pass o tampone negativo nelle ultime 48 ore (come da normativa attualmente in vigore).

Sarà chiesto il Green Pass o tampone negativo anche per le attività di mostra e conferenze poiché vengono svolte in ambienti al chiuso.

LA MUSICA – Area Palco – ARTISTI che si esibiranno:

Giovedì 16 Settembre 2021

Ore 21.30

Concerto dei Lyra Danz (Lombardia/Piemonte)

Una delle band più conosciute nell’ambito del balfolk. Per questa serata però sarà incentrata sul repertorio irlandese/bretone e italiano.

Venerdì 17 Settembre 2021

Ore 20.30

Adriano Sangineto (Lombardia)

Il bravo e giovane arpista lombardo torna al Bustofolk con una grande esperienza internazionale acquisita nei festival bardici di tutta Europa.

Ore 21.00

Gens d’Ys (Lombardia)

Nuove coreografie e musiche per la crescita dello spettacolo della compagnia di danza irlandese più conosciuta a livello nazionale pronta a sprigionare tutta l’energia accumulata durante il lockdown.

Ore 22.30

Uncle Bard and the Dirty Bastards (Lombardia)

Concerto bomba perchè i folk-rockers di Busto, dopo aver viaggiato anche negli USA, tornano al Bustofolk per presentare il loro ultimo album! Un concerto storico e imperdibile.

Sabato 18 Settembre 2021

Ore 10.00

Festa a ballo con gli studenti delle scuole secondarie superiori di Busto Arsizio. Nel giardino quadrato

Ore 16.30

Sfilata Centro cittadino delle bande: “Celtic Knot Pipes&Drums” e “La Baldoria” accompagnate da Gens d’Ys e altri artisti.

Ore 19.00

Esibizione delle Bande “Celtic Knot Pipes&Drums” e “La Baldoria”

Di ritorno dalla sfilata in centro, i corpi bandistici si esibiranno anche sul palco del Bustofolk per la gioia del pubblico in apertura dei concerti serali.

Ore 20.00

Duilleoga (Piemonte)

La prima volta al Bustofolk di questo giovane trio Torinese che presenterà la sua interpretazione della musica tradizionale irish.

Ore 21.00

Andrea Rock & The Rebel Poets (Lombardia)

Il famoso DJ di Virgin Radio dall’anima irlandese, torna a Busto con la sua band per cantarci in stile folk le emozioni di un italiano alla scoperta dell’isola di smeraldo.

Ore 22.30

The Rumpled (Trentino-Alto Adige)

Ritornano al Bustofolk dopo il successo dello scorso anno. Un trascinante folk irlandese sapientemente miscelato con sonorità rock, ska e punk. Canzoni cariche di energia e positività, ed hanno presa immediata su ogni genere di pubblico, trasformando ogni concerto in una vera festa.

Domenica 19 settembre 2021

Ore 19.00

The Cadregas (Lombardia)

A grande richiesta tornano con le loro ballate lombarde e la loro immensa energia! Uno spettacolo coinvolgente che sarà impreziosito dalla presenza dei bustocchi Talò.

Ore 20.30

Eliana & Katia Zunino (Piemonte)

Katia sarà per la seconda volta al Bustofolk.Quest’anno però sarà accompagnata da sua Sorella Eliana per una nuova proposta che incanterà il pubblico. Katia Zunino è il nome femminile più conosciuto nel panorama dell’Arpa Celtica in Italia. Saremo di nuovo incantati dalla dolcezza e dalla magia di questa talentuosa artista.

Ore 21.30

DERVISH (Irlanda)

La biografia di una delle band storiche della musica irlandese a livello mondiale è impressionante.

La voce di Cathy Jordan è inimitabile e farà sognare tutto il pubblico presente per celebrare degnamente la serata conclusiva di questa ventesima edizione di Bustofolk.



Accademia danze irlandesi Gens d’Ys (33 sedi collocate in 28 città italiane).

Fin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia.

Nata da un gruppo di amici, diventa presto la prima accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di smeraldo.

Grazie all’apporto di nuovi elementi, alla partecipazione a lezioni tenute da insegnanti irlandesi e soprattutto a quelle di Sinead Venables, vice campionessa mondiale, Gens d’Ys è ora una realtà ramificata in tutta Italia, attualmente presente con 33 sedi attive in 28 città. Senza contare le decine di sedi occasionali dove veniamo chiamati ogni anno per stage e workshop. Da 28 anni Gens d’Ys lavora incessantemente con tanti sacrifici per la divulgazione delle danze irlandesi ricordando sempre da dove e con chi siamo partiti.

Numerose sono inoltre le collaborazioni con istituti pubblici e privati, associazioni e società commerciali.

L’Accademia gode da molti anni del patrocinio dell’Ambasciata Irlandese in Italia, di diversi Ministeri succedutisi negli anni e, dal 2011, di quello dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è Testimonial Ufficiale.

Il legame tra tradizione e innovazione nella didattica e negli spettacoli proposti è unicamente reso possibile dalla vera passione per la danza irlandese di insegnanti e ballerini, fondamentale per l’esistenza della stessa Associazione. www.gensdys.i