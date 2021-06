Campagna Amsa e Erion per differenziare correttamente rifiuti elettrici ed elettronici

Milano, 14 giugno 2021 – Parte oggi la campagna di sensibilizzazione “Smaltirli è un gioco da

ragazzi!”, lanciata da Amsa insieme a Erion, che mira a migliorare la quantità e la qualità della

raccolta differenziata dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei Rifiuti di Pile

e Accumulatori (RPA). Attraverso l’utilizzo di diversi strumenti (social network, minivideo, materiale

informativo, approfondimenti e molto altro), l’iniziativa si focalizzerà su alcune categorie specifiche di

rifiuti maggiormente soggette a un errato conferimento: sigarette elettroniche, giocattoli e strumenti

musicali elettronici, orologi a batteria, smartband e smartwatch e le pile portatili a fine vita.

Le due realtà, leader nel loro settore, hanno raggiunto importanti traguardi nell’anno appena trascorso.

Attraverso i diversi servizi – dal ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio alle riciclerie e ai diversi punti

di raccolta di prossimità dislocati in città – nel 2020 Amsa, società del Gruppo A2A, ha raccolto circa

4.000 tonnellate di RAEE nel Comune di Milano, con un incremento del 6,7% rispetto al 2019,

nonostante l’anno caratterizzato dall’emergenza Covid-19. In aumento anche il dato progressivo del

2021: nei primi 4 mesi di quest’anno Amsa ha registrato una crescita del 46,5% dei quantitativi

raccolti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel 2020 Erion, il più importante Sistema multi-consortile italiano per la gestione dei rifiuti associati ai

prodotti elettronici e la valorizzazione delle materie prime che li compongono, ha gestito più di 2.100

tonnellate di RAEE Domestici nel solo Comune di Milano (equivalenti a 141 classici tram ATM serie

1500), di cui 1.207 del Raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, stufe elettriche, boiler

e microonde); seguono R3 (Tv e Monitor) e R1 (frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la

refrigerazione e il deposito di alimenti) con 559 e 351 tonnellate e infine R5 (sorgenti luminose) con 0,1

tonnellate. Il 2021 si è aperto con una raccolta di 784 tonnellate (equivalenti a 52 classici tram ATM

serie 1500), che segna un incremento del 42,5% rispetto ai primi 4 mesi dello scorso anno. L’obiettivo di Amsa ed Erion, che da tempo collaborano nell’ideazione, sviluppo e realizzazione di

iniziative di raccolta, di comunicazione e in progetti di ricerca europei per testare soluzioni di

raccolta/logistica e trattamento sempre più innovative, è quello di unire le forze al fine di sensibilizzare i

consumatori sulle tematiche e le buone pratiche legate al corretto conferimento dei RAEE, pile e

accumulatori a fine vita, evidenziando i benefici ambientali ed economici legati al recupero e al riciclo di

questi prodotti che – a causa di informazioni ancora lacunose – troppo spesso vengono gestiti in modo

improprio, gettati nell’indifferenziata o nella plastica; abbandonati nelle soffitte e nelle cantine degli

italiani.