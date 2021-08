CANDELE E CANDELETTE: DIFFERENZE, COME CONOSCERLE E QUANDO VANNO CAMBIATE

Milano, 06 agosto 2021 – Anche se oggi, le auto sono diventate moderne e tecnologiche e per la loro manutenzione ci dobbiamo sempre più spesso affidare a meccanici esperti, è sempre cosa ottima e giusta avere sotto controllo la propria auto in tutto e sapere come funziona.

Non tutti sono esperti, ma, spie e dispositivi basilari è sempre bene conoscerli, anche perchè conoscendoli evitiamo di fare spese di manutenzione impreviste.

Per quanto riguarda la fase dell’accensione di un veicolo, ecco, cosa è bene sapere.

Illustrazione tratta dal sito www.tuttiautopezzi.it

Tra i dispositivi fondamentali in un veicolo, ci sono le candele e le candelette. Ma, che cosa sono, a cosa servono e quale è la differenza di questo componente del motore fondamentale per l’accensione, sia che essa avvenga con la chiave o con il pulsante elettrico, delle moderne auto?

Ebbene, le candele sono elementi fondamentali presenti solo nei motori a benzina, mentre, le candelette sono la componente indispensabile nei motori diesel.

In breve, entrambe servono per accendere, su impulso elettrico, con una “scintilla” il combustibile che metterà in moto il nostro veicolo. Nelle vetture diesel le candelette sono indispensabili per il preriscaldamento del motore, soprattutto quando ci sono basse temperature.

Finchè questi componenti funzionano il nostro motore non avrà problemi. Ma, con l’usura e con il tempo potremmo trovarci di fronte a delle anomalie, che impediscono la corretta scintilla per l’accensione del motore.

Nei motori diesel, è presente la “spia delle candelette”, il cui simbolo è rappresentato da una ‘doppia molla’, la quale quando si accende ci indica l’inizio di anomalie. Nei motori a benzina non è presente.

Nel primo caso le anomalie vengono segnalate ed è facile risalire ad esse; nel secondo le prove devono essere più empiriche, ad esempio, se la macchina ‘strattona’, è un primo segnale che esse vanno controllate e, probabilmente sostituite. Nei motori diesel, segnale che le candelette vanno cambiate, è il fumo dal tubo di scarico, che diventa grigio/nero. Le candelette, infatti, servono anche per ridurre la rumorosità del motore e riducono l’impatto ambientale della combustione.

A volte possono essere semplicemente sporche e basta solo pulirle. Ma, come fare queste operazioni da soli, se non si hanno le attrezzature idonee, senza dover ricorrere a spese impreviste andando da un meccanico? Utili potrebbero esserci i suggerimenti di molti tutorial online che ci aiutano a fare questa operazione. Ma, la diagnostica fai da te è sempre difficile in questi casi, per un principiante.

E’ bene sapere, che candelette e candele, una volta guaste non possono essere riparate, esse vanno sostituite.

Generalmente dopo i 60.000 chilometri è il caso di fare una manutenzione e sostituirle, se il nostro motore presenta problemi di accensione.

In ogni caso, ogni componente della nostra auto va sempre monitorato, conosciuto per una corretta manutenzione.

L. M.