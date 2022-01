(mi-lorenteggio.com) Caronno Pertusella, 10 gennaio 2022- Venti vigili del fuoco sono al lavoro con otto automezzi a Caronno Pertusella, in provincia di #Varese, per domare l’#incendio in un’azienda alimentare: fiamme sotto controllo, operazioni di spegnimento concentrate su un’area confinata dell’edificio.

Redazione