Casargo (Lc). Escursionista di Monza colto da malore, soccorso dal Soccorso Alpino

(mi-lorenteggio.com) CASARGO (LC), 16 gennaio 2022 – Intervento oggi pomeriggio, domenica 16 gennaio 2022, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino. La chiamata della centrale è arrivata alle ore 15:30. Un escursionista di 60 anni, residente in provincia di Monza, si trovava all’Alpe Chiaro, nel comune di Casargo, a una quota di 1450 metri; mentre stava scendendo lungo il sentiero per raggiungere la macchina ha sentito dolore al torace e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha allertato l’elicottero della base di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e il Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico; impegnati tre tecnici della squadra di Premana, XIX Delegazione Lariana. L’uomo è stato valutato dal punto di vista sanitario e portato in ospedale. L’intervento si è concluso verso le ore 17:10.