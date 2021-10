CASE ALER VIA TREVES TREZZANO, RITARDI SUI LAVORI ALL’IMPIANTO FOGNARIO

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 ottobre 2021 – Il Consigliere del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, ha chiesto ad Aler aggiornamenti sulle tempistiche per i lavori alla rete fognaria degli stabili dell’Azienda di Via Treves 41 e 43, a Trezzano sul Naviglio. Nonostante pochi mesi fa sembrava che gli interventi dovessero essere effettuati entro luglio, siamo già di fronte a dei ritardi.

“Oggi – commenta Di Marco – Aler comunica che i lavori non sono ancora iniziati. Dopo aver fatto un sopralluogo nello stabile e dopo aver visto con i miei occhi i danni causati dai problemi al sistema fognario, mi sono impegnato per sollecitare Aler e Comune a sistemare la situazione disagiante per diversi inquilini.

Lo scorso anno, a settembre, Aler comunicava come il problema riguardasse la capienza della fognatura centrale, incapace di ricevere le acque chiare e scure dai Quartieri. Questo fenomeno ha generato negli anni frequenti allagamenti negli alloggi posti al piano terra.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati di concerto con il Comune di Trezzano e il gruppo CAP, servizio idrico integrato. Pochi giorni fa il Cap avrebbe presentato in via preliminare il progetto dell’intervento da effettuare.

Ci troviamo già di fronte a dei ritardi, in quanto nell’ultima risposta che l’azienda mi aveva dato a febbraio 2021, il progetto doveva essere presentato entro il 31 luglio.

La svolta è però vicina, a seguito di numerosissimi miei solleciti. Continuerò ancora a tenere monitorata l’attenzione sul tema per capire tra quanto tempo inizieranno i lavori. Sono troppi i disagi che gli inquilini vivono con continui allagamenti. Resta sempre da capire come mai le Istituzioni abbiano considerato questa problematica solo dopo il nostro intervento”, conclude Di Marco.