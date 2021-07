Ceriano – Sabato 31 l’ultima tappa di “Appuntamento in piazzetta”

Sabato 31 luglio è in programma la quarta ed ultima serata dell’iniziativa “Appuntamento in piazzetta”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ceriano Laghetto. La formula che ha riscosso un buon successo tra i partecipanti è quella dell’alternanza tra la musica dal vivo e la presentazione di un libro. Sabato scorso ottimi riscontri per la presentazione del libro della cerianese Asha Fusi, accompagnato dalle musiche de “I Ginori’s & Made in Italy”.

Per l’appuntamento di sabato 31, invece, i protagonisti saranno il duo “Mario e Annarita” per la parte musicale mentre in veste di autore ci sarà l’ex sindaco di Galliate, Davide Ferrari, che ha scritto un libro sulla sua esperienza da primo cittadino, con il titolo “Signor Sindaco, domani pioverà?”, raccogliendo tutte le richieste più strane e le situazioni più impensabili che si è trovato ad affrontare durante il suo mandato. Davide Ferrari, dieci anni da Primo Cittadino di un ridente paesino del Piemonte, sempre su Facebook, dal primo giorno di mandato, per creare un rapporto “speciale” con i propri Cittadini di cui ho raccolto centinaia di messaggi, segnalazioni, richieste le più strampalate e sgrammaticate. “Galliate, il mio paese, potrebbe essere ovunque in Italia: stessi problemi, stessi Cittadini, stessi messaggi: come in un Truman Show che si ripete uguale in tutta la penisola” racconta l’autore. Si comincia sempre alle ore 21 in Piazza Lombardia, davanti al Municipio. “Si conclude un ciclo di appuntamenti serali all’aperto che ha consentito un graduale ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle normative ancora vigenti per il contenimento del contagio” -commenta l’Assessore ai Giovani, Antonella Imperato. “Ci vorrà ancora un po’ di tempo per tornare alle indimenticabili serate estive che hanno caratterizzato la nostra Ceriano in passato, ma questo tipo di iniziativa, più contenuta, ha avuto comunque il merito di coinvolgere un buon numero di persone, riportandole in piazza e offrendo occasione di incontro, con musica e consigli di lettura. Un ulteriore significativo passo verso l’uscita da un periodo buio per tutti”.