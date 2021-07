Ceriano –Torna l’Appuntamento in piazzetta, libro e musica dal vivo

Successo per il primo weekend di eventi dopo il lockdown

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Leghetto, 15 luglio 2021 – Quello che si è concluso domenica scorsa con la proiezione della finale degli Europei di calcio al Giardinone, è stato il primo fine settimana di eventi organizzato dopo il lungo periodo di stop imposto dalle prescrizioni anti-Covid. Un fine settimana iniziato venerdì con l’appuntamento “Nel bosco incantato- Gioco Yoga” dedicato a bambini e genitori organizzato in collaborazione con il Nido Famiglia “Cresciamo Insieme” all’interno della suggestiva cornice del Giardinone. Il tutto poi è proseguito sabato con la serata in piazzetta a base di musica dal vivo col gruppo “Blues Troopers” e con la presentazione dell’interessante libro “Donbass, le mie cronache di guerra” di Vittorio Nicola Rangeloni.

Un racconto vissuto in prima persona della guerra civile in corso nell’est dell’Ucraina dal 2014 e che racconta le sofferenze della popolazione locale alla quale l’Amministrazione comunale già in passato ha espresso la propria vicinanza anche con una mozione in Consiglio Comunale.

Gran finale domenica sera, con protagonista la Pro Loco di Ceriano, nella giornata nazionale delle Pro Loco, che ha proposto piatti di fritto misto e il maxi-schermo per la partita vittoriosa della Nazionale.

Questo sabato torna, dopo il successo dell’esordio, l’Appuntamento in piazzetta, sempre con la formula musica dal vivo e incontro con l’autore.

Il giornalista Francesco Gilioli presenterà il suo libro “Di là dall’amore, tra gli alberi”, sempre con inizio alle 21, in piazza Lombardia, il cortile del Municipio, con ingresso gratuito ma posti contingentati e nel rispetto delle normative anti Covid. Francesco Gilioli è giornalista professionista e videomaker, ha lavorato in radio (Rtl), Tv (La7, Euronews), carta stampata (La Stampa, La Nuova Venezia), Web (repubblica.it). Il suo obiettivo è raccontare storie, scovarle dove si sono nascoste, riportarle alla luce per farle conoscere. “Di là dall’amore tra gli alberi” è il suo primo romanzo. L’autore milanese dialogherà con Alessandro Madron de “Il Fatto Quotidiano”. Per la parte musicale invece stavolta i protagonisti saranno il duo “La Sonora” con Agostino Barbieri e Jaehee Kim. “Dopo il bel successo del primo appuntamento, torniamo a proporre un’occasione di incontro e di intrattenimento per tutti, all’aperto, per trascorrere una piacevole serata estiva” -commenta l’assessore alla Cultura e al tempo libero Romana Campi.

Per maggiori informazioni: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1953